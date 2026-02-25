Mit persönlichen Ideen Freude schenken

× Erweitern © freepik.com/freepik Adventskalender selber machen

Ein selbstgemachter Adventskalender ist eine sehr persönliche Möglichkeit, einem lieben Menschen die Adventszeit und damit das Warten auf Weihnachten zu versüßen. Nicht nur Kinder freuen sich über die 24 Kleinigkeiten, die es Tag für Tag zu entdecken gilt. Auch die eigene Mama, beste Freundin, der Bruder, die hilfsbereite Nachbarin oder ein lieber Arbeitskollege wissen die Mühe und Aufmerksamkeit zu schätzen. Doch womit wird ein selbstgemachter Adventskalender befüllt und wie lassen sich die 24 Präsente schön verpacken?

Welche Kleinigkeiten eignen sich für einen selbstgemachten Adventskalender?

Damit sich die beschenkte Person an den 24 Tagen im Advent täglich über die Kleinigkeit im Adventskalender freut, sollte der Inhalt möglichst einen persönlichen Bezug zur Person, ihren Vorlieben und Interessen haben. Eine Idee für die Füllung sind verschiedene persönliche Fotogeschenke, wie eine Christbaumkugel mit Foto, ein Schlüsselanhänger oder eine Tasse im weihnachtlichen Design. Solche Fotogeschenke lassen sich zum Beispiel mit Fotos von gemeinsamen Erlebnissen oder lustigen Schnappschüssen gestalten. Auch selbstgebastelte Dekorationsartikel passen perfekt zu einem individuell gefüllten Adventskalender. Außerdem bieten sich Erzeugnisse aus der Küche, wie Marmelade mit Zimtnote, Glühweingewürz, weihnachtliche Gewürzmischungen, Backmischungen, selbstgebackene Plätzchen oder Pralinen für die Füllung an. Bei Lebensmitteln ist es wichtig, auf eine sichere Verpackung und die Haltbarkeit zu achten. Bestenfalls werden sie erst kurz vor dem Beginn der Adventszeit hergestellt.

Günstige Ideen für die Adventskalenderfüllung

Wer 24 Säckchen oder Kartons mit Geschenken befüllen möchte, kann schnell viel Geld ausgeben. Um beim Gestalten eines Kalenders für die Adventszeit zu sparen, lassen sich auf einige Türchen selbstgemachte Sachen, Gutscheine oder persönliche Botschaften verteilen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Winterspaziergang, einen Filmabend mit Weihnachtsfilm oder gemeinsames Plätzchenbacken? Außerdem können individuelle Botschaften verfasst werden. Dazu bieten sich Themen wie „Was ich an dir mag“, „Wofür ich dir dankbar bin“ oder „Meine schönste Weihnachtserinnerung mit dir“ an. Auch eine Playlist mit gemeinsamen Lieblingssongs, ein selbst aufgenommenes Hörbuch oder ein selbstgeschriebenes Adventsgedicht kosten quasi kein Geld.

Adventskalenderideen für Frauen

Adventskalenderideen

Erhält die beste Freundin, kleine Schwester oder eigene Mama in diesem Jahr einen selbstgemachten Adventskalender, kann an einem besonderen Tag wie Nikolaus ein individuelles Fotogeschenk verpackt werden. Schneekugeln, Kissen oder Socken mit einem gemeinsamen Foto lassen sich beispielsweise online bei Yoursurprise gestalten und bestellen. Auch mit Kosmetikartikeln und Pflegeprodukten in Form von Gesichts-, Fuß- und Handmasken für die winterliche Hautpflege, Lippenbalsam oder Cremes, Duschgel, Seife und Shampoo lassen sich schnell einige Türchen des Adventskalenders füllen. Ebenso eignen sich kostenlose Duftproben aus der Parfümerie und Süßigkeiten.

Tipps zum Füllen eines Adventskalenders für Männer

Adventskalender für Männer

Speziell für Männer kommen als Adventskalenderfüllung kleine Werkzeuge, wie ein Zollstock mit lustigem Aufdruck, infrage. Auch nützliche Alltagsgegenstände bieten sich an. Zu ihnen gehören Flaschenöffner, Parkscheiben, Feuerzeuge, Schlüsselbänder, Eiskratzer für Autoscheiben und vieles mehr. Klein und günstig sind zudem Probierpackungen von Pflegeprodukten für Männer, die es in Drogerien in großer Auswahl gibt. Trinkt der beschenkte Mann Alkohol, können auch einige Fläschchen mit Spirituosen im selbstgemachten Adventskalender landen. Eine weitere Idee sind herzhafte oder salzige Snacks.

Auf die Verpackung kommt es an

Nicht nur der Inhalt eines selbstgemachten Adventskalenders entscheidet darüber, wie gut er bei der beschenkten Person ankommt. Im Handel sind zahlreiche Verpackungen zum eigenständigen Befüllen zu finden. Sie reichen von einzelnen Pappschachteln über Sets aus Stoffsäckchen bis hin zu kompletten Kalendern zum Hinstellen oder Aufhängen. Sind diese nicht mit Zahlen bedruckt, werden noch Aufkleber mit 24 Zahlen für die Gestaltung benötigt. Die Verpackung für die 24 Kleinigkeiten im Advent lässt sich jedoch auch selbst aus Butterbrottüten, Kartonverpackungen von Lebensmitteln oder kleinen Gläsern basteln. Wer möchte, kann an ihnen kleine Dekorationsartikel befestigen, sie in eine schöne Holzkiste legen, an einem stabilen Kleiderbügel aufhängen oder zusammen mit einer Lichterkette und etwas Deko auf einem großen Tablett platzieren.