Ach du meine Tüte!

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Tütenmaske

Die schlechte Nachricht vorweg: Der Bremer Karneval findet in 2026 nicht statt. Aber für eure Faschingsparty zuhause, in der Kita oder der Grundschule hat Bastelfee Romy wieder eine superschnelle, nachhaltige Upcycling-DIY-Idee für euch!

Die Faschingszeit lädt ein, in andere Rollen zu schlüpfen. Ganz easy können schon Kindergartenkinder eine kreative Verkleidung aus alten Papiertüten gestalten. Vom Glücksschweinchen bis zum Tiger oder Dino – die tierischen Masken sind nicht nur schnell gebastelt – da passen auch ganz viele Kamelle rein! Und natürlich haben wir drauf geachtet, dass ganz sicher ausreichend Luft zum Atmen reinströmt!

Das brauchst du für eine Tütenmaske

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Tütenmaske

eine ausgediente Papiertüte

2 unterschiedlich dicke Papprollen

Draht und Stoffreste

dicke Farbstifte oder Acrylfarben und Pinsel

Heißkleber oder Bastelleim

Schere

So funktioniert‘s

Zuerst dreht ihr die Tüte vorsichtig auf links, damit die Beschriftung nicht zu sehen ist. Dann faltet ihr die Tüte so ein, wie auf dem Foto.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Tütenmaske

Jetzt könnt ihr die markanten Körperteile mit einem dicken Faserstift hervorheben: die Ohren, den Rüssel, die Augen und die Bäckchen. Rüssel und Augen habe ich mit unterschiedlich dicken Pappkreisen ausgestaltet.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Tütenmaske

Für das Ringelschwänzchen nehmt ihr ein Stück Draht und ummantelt es mit Stoffresten.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Tütenmaske

Ein kleiner Knoten am Ende des Stoffes, ein paar Kringel biegen, festkleben – fertig ist die tierische Papiertütenmaskerade zum Aufsetzen und Bonbons sammeln!

Und wen kreierst du? Schick uns deine Faschings-Tüten-Fotos an redaktion@kinderzeit-bremen.de!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!