Helft dem Igel in den Winterschlaf

Wenn der Herbst beginnt, bereiten sich viele Tiere auf den Winterschlaf vor. Dazu passt dieses niedliche DIY nach der Art der kleinen Schüttel-Geduldsspiele, das ihr mit euren Kindern ab Vorschulalter jetzt ganz einfach nachmachen könnt:

Bevor die Winterruhe einkehrt, ist ziemlich viel los in der Natur. Die Blätter fallen von den Bäumen, Zugvögel gehen auf Wanderschaft Richtung Süden und viele Tiere bereiten sich auf den Winter vor und fressen sich eine dicke Speckschicht an - so auch der Igel.

Wusstet ihr, dass er am liebsten Insekten isst - Obst und Gemüse lässt er links liegen. Wenn ihr also dem Igel etwas Gutes tun wollt, lasst im Garten unter Sträuchern ein paar Laubhaufen liegen. Zum einen kann er darin Insekten finden und zum anderen hat er einen Unterschlupf. Außerdem freut er sich über Schalen mit Wasser, die verteilt im Garten auf dem Boden stehen. Passend hierzu habe ich mir für euch ein herbstliches DIY-Spiel einfallen lassen und mit den Kindern in ihrer Werk.Neu.Stadt schonmal vorgebastelt:

Was brauchst du dafür?

Schere

Kleber

bunte Stifte

schwarzer Permanent-Stift

Popcorn

Papp-Gemüseschale aus dem Supermarkt

Pappe

Blätter und Äste

Je nach Alter ein bisschen Hilfe von den Eltern

Was machst du dafür?

Sammeln, malen und zeichnen, schneiden, kleben, schreiben, lesen, spielen

1. Zuerst sammelt ihr alle notwendigen Materialien ein.

2. Dann könnt ihr anfangen, die Pappe-Box zu gestalten. Wie ihr seht, haben wir Gras aufgemalt und einen kleinen Blätter-Haufen in die Ecke gesteckt. Ihr könnt dafür kleine Schlitze in die Pappe schneiden und dort die Blätter und Äste hineinstecken.

aus Alt mach WOW…

3. Dann malt ihr auf die übrige Pappe ein Insekt. Hier seht ihr einen Käfer. Ihr schneidet ihn aus und klebt von unten noch ein bisschen Pappe an, so dass er etwas erhöht in die Box geklebt werden kann.

4. Außerdem braucht ihr noch ein paar Wasserschalen, die ihr auch aus der Pappe ausschneiden und bunt gestalten könnt, bevor ihr sie in die Box klebt.

5. Zu guter Letzt malt ihr euch eine Igel-Familie. Wir haben dafür Maiskörner genommen und einen kleinen Punkt für das Auge und die Nase sowie ein paar angedeutete Stacheln mit einem Permanent-Marker aufgemalt.

Jetzt geht es los: Ihr schüttelt die Igel zum Trinken auf die Wasser-Schalen, zum Essen unter das Insekt oder zum Schlafen ins warme Blätter-Bett… denkt euch eine Geschichte oder eigene Spielkarten aus und lasst eurer Fantasie freien Lauf! Für noch mehr Spielspaß könnt ihr euch Karten ausdenken, die euch einen Spiel-Auftrag geben. Ein paar Beispiele dafür seht ihr auf dem Foto unten:

Viel Spaß beim Ausprobieren!

