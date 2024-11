× Erweitern © Romy Hauptreif Auf die Knöpfe fertig los DIY

Freut ihr euch auch schon so auf Weihnachten? Damit es schön festlich und bunt wird, hat Romy heute eine originelle, kreative und nachhaltige Idee für euch, die natürlich auch Spaß beim Basteln bringt! Und Kinder ab dem Grundschulalter können das auch ganz alleine: Baumschmuck aus Knöpfen bauen!

Bestimmt habt ihr Zuhause eine kleine Knopfsammlung, und wenn nicht, besorgt euch einfach ein paar von euren Großeltern, fragt in der Nachbarschaft nach, stöbert auf dem Flohmarkt, in euren Altkleidern oder vielleicht habt ihr sogar eine Recyclingstation in der Nähe?

Was brauchst du dafür:

© Romy Hauptreif Auf die Knöpfe fertig los DIY

viele bunte Knöpfe in verschiedenen Größen (Recyclingbörsen, Nachbarschaftsportale, Flohmarkt…)

Nylonfaden (dünner Draht o. ä.), pro Anhänger ca. 25-30 cm lang

Ast o. ä. zum Dekorieren

Schere

je nach Alter ein bisschen Hilfe von deinen Eltern

Was machst du dafür:

Sammeln, sortieren und suchen, fädeln, knoten, dekorieren, freuen

Jetzt kann's losgehen:

Auf die Knöpfe fertig los DIY

1. Sortiert euch ein paar Knöpfe vor - nach Farben und Größen, so dass eine Tannenbaumform daraus werden kann. Außerdem braucht ihr noch ein paar Abstandhalter, das sind kleinere und eher dicke Knöpfe. Denkt auch an eine Tannenbaumspitze – gern mit Glitzer (Foto).

2. Nun könnt ihr mit dem Fädeln anfangen. Nehmt euch den Faden (ca. 25 cm lang) und startet mit dem größten Knopf. Fädelt durch die zwei gegenüberliegenden Löcher den Faden. Zieht ihn so durch, dass der Knopf in der Mitte ist und macht einen Doppelknoten für die Stabilität.

3. Dann kommt ein kleiner Knopf als Abstandshalter. Danach ist der nächstkleinere Knopf zum großen Ausgangsknopf dran, dann wieder ein Abstandshalter und dann wieder ein nächstkleinerer Knopf zum Vorgänger… u.s.w.



4. Diesem Prinzip folgt ihr bis zur Tannenbaum-Spitze. (Foto)Wenn ihr die Spitze aufgefädelt habt, macht ihr wieder einen Doppelknoten.

© Romy Hauptreif Auf die Knöpfe fertig los DIY

5. Zum Schluss nehmt ihr die beiden Fadenenden und verknotet auch diese fest – damit eine Schlaufe zum Aufhängen entsteht.

Fertig ist das erste Knopf-Tannenbäumchen zum Dekorieren oder zum Verschenken.

Aus alt mach Hohohooo!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!