DIY: Lampions für das Sommerfest

Leuchtende Laternen bringen die richtige Stimmung auf jedes Gartenfest. Mit fertigen Sets kann man dies süßen Laternchen ganz einfach selbst machen. Wir haben das Grundmaterial bei Folia gefunden. Aus dem Laternen-Set kann man witzige Drachen oder Indianer basteln. Wir haben es ein wenig modifiziert und zwei süße Monika-Häuschen-Laternen daraus gezaubert. Im Set enthalten sind die Zutaten für 1 bis 10 Laternen: Böden und Deckel, bunte Folien, Papiere und Kartons, Kerzenhalter, Drahtbügel, Laternenstäbe und eine gut erklärte, bebilderte Anleitung für den Zusammenbau.

Die Zutaten für eine Monika-Häuschen-Laterne

Laternen-Set

4 Blatt Transparent-Papier

PDF-Druckvorlagen für die Laternen

Schere, Leim

Kerze oder LED-Licht

Und so geht’s:

Befestigt den Kerzenhalter wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben im Boden der Laterne. Druckt die 4 Vorlagen auf Transparentpapier aus. Klebt jeweils die beiden zusammen gehörenden Motive aneinander. Stellt das Transparentpapier in den Boden und verklebt es zu einer Röhre. Bestreicht den Boden am Innenrand mit Leim und klebt das Transparentpapier fest. Wiederholt das gleiche mit dem Deckel.

Klebt dann auf den weißen Papprand schickes Masking Tape. Befestigt die Drahtbügel nach Anleitung, setzt eine Kerze oder ein LED-Licht ein und schon ist die zauberhafte Laterne fertig, die nur darauf wartet eure kleinen und großen Gäste zum Staunen zu bringen!

