Bunte Mini-Eisdiele aus Eierkartons

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Mini-Eisdiele

Der Sommer klopft an die Tür – und wir bekommen Lust auf Eis! Ihr auch? Dann bastelt mit uns einen kunterbunten Mini-Eisladen aus Eierkartons. Wie immer gilt: Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Das braucht ihr:

Eierkartons

Papier aus alten Büchern

Alte Zeitschriften oder Kataloge

Abklebeband

Pinsel und gut deckende Farbe

Paketschnur oder Band

Schere

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Mini-Eisdiele Material

So geht’s:

Zuerst bemalt ihr einen kleinen Eierkarton innen – wenn ihr mögt auch außen – in eurer Lieblingsfarbe. Nach dem Trocknen könnt ihr mit Farbstreifen im Deckel eine kleine Markise gestalten.

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Jetzt geht ihr auf Buchstabensuche: Schneidet aus Zeitungen oder Magazinen Buchstaben aus und klebt daraus ein Wort wie „Eisdiele“ oder „Eisliebe“ in den Karton.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Mini-Eisdiele, Buchstaben ausschneiden

Für die Eiskugeln zerknüllt ihr mehrere Seiten aus einem alten Buch zu kleinen Bällen. Wickelt etwas Abklebeband darum und formt die Kugeln mit den Händen nach. Anschließend bemalt ihr sie in euren Lieblingssorten – zum Beispiel zitronengelb, schokoladenbraun oder beerenrot.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Mini-Eisdiele, Eiskugeln formen und anmalen

Die Eistüten entstehen aus den Spitzen eines Eierkartons: einfach vorsichtig heraustrennen.

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Zum Schluss legt ihr eure bunten Eiskugeln in die Mulden des Kartons und steckt die Eistüten dazu.

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Für den Bauchladen schneidet links und rechts kleine Kerben in den Eierkarton, legt die Schnur darunter, führt sie nach oben und verknotet sie so, dass der Karton vor eurem Bauch hängen kann – fertig ist eure mobile Eisdiele!

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Mhhhhmmmm & AHO!

wünscht euch Romy aus der | werk.neu.stadt 🐰🌷 der Kreativwerkstatt im Flüsseviertel