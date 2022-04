DIY Osterdeko in 3D

× Erweitern © Anna Oberste 3D Osterdeko

Für diese schöne DIY-Deko zu Ostern braucht ihr nur Stift, Papier, Kleber und Schere – und helfende Kinderhände. Im Handumdrehen ziehen damit schöne Design-Eier und niedliche Osterhasen zuhause ein.

Diese Materialien werden benötigt

ein Bleistift

Bastelkleber

eine Schere

eine Osterei- oder Häschen-Schablone

ein Faden

und Papier

Egal, ob buntes Bastel- oder Zeitungspapier, nehmt einfach das, was ihr zuhause habt und was euch gefällt. Ich habe zum Beispiel ein altes Magazin verwendet und dazu etwas bunte Bastelpappe. Dann habe ich noch normales Druckerpapier genommen und mit etwas schwarzer Tusche einfach ein paar Punkte darauf gekleckst.

Nun erstellt euch eine Schablone in Eier-Form, zeichnet sechs Eier auf das Papier eurer Wahl und schneidet sie aus. Jetzt könnt ihr sie in der Mitte einmal zusammenfalten, und zwar so, dass die Seite, die später außen sein soll, nun innen ist.

Dann dürft ihr die sechs gefalteten Hälften aufeinander kleben. Dazu etwas Kleber auf eine halbe Seite geben und das nächste Ei passend darauflegen.

Am Ende die beiden letzten Seiten zusammenkleben und schon ist euer Osterei fertig. Wollt ihr es an einen Strauch hängen, faltet es einmal flach auf und macht mit einer Nadel oder spitzen Schere eine kleine Öffnung für den Faden. Wir haben einfach einen Nylonfaden verwendet. Und fertig ist das Osterei.

Auf die gleiche Weise könnt ihr auch ein kleines Häschen aus Papier zaubern. Hierfür müsst ihr eine Häschen-Schablone anfertigen oder einfach online nach einer Vorlage Ausschau halten.