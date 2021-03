DIY: Osterhasen-Fensterschmuck

× Erweitern © Tanya Blümke DIY: Fensterschmuck zu Ostern, Hasengirlande

Gerade, wenn es draußen noch recht frisch ist, verbeitet diese Hasen-Girlande an Haustür oder Küchenfenster Frühlingsstimmung und gute Laune. Mit wenigen Utensilien ist sie schnell und einfach selbstgemacht.

Für die Osterhasen-Girlande braucht ihr

Filz (alternativ bunte Pappe, Fotokarton, Papier, Buchseiten o.ä.)

kleine Pom-Poms

Papier, Pappe, Stift

Schere

Flüssigkleber oder Pritt-Stift

Nähmaschine oder etwas Geduld zum Nähen mit der Hand

Garn

Zuerst zeichnen wir einen simplen Hasen, der danach auf Pappe übertragen wird und als Schablone dient. Unsere Filzstücke sind 14 x 14 cm groß, entsprechend groß wird die Vorlage.

× Erweitern DIY: Fensterschmuck zu Ostern, Hasengirlande

Die fertige Pappschablone befestigen wir mit einer Stecknadel auf dem Stoff, dann verrutscht sie nicht beim Ausschneiden. Für die Ohren hat sich eine Nagelschere zum Ausschneiden bewährt, den Kugelbauch schneiden wir mit der größeren Stoffschere. Probiert einfach aus, wie ihr es am besten hinbekommt.

× Erweitern DIY: Fensterschmuck zu Ostern, Hasengirlande

Jetzt ist unsere Hasenfamilie komplett: Mit 11 Häschen haben wir genau die richtige Anzahl, damit sie sich später quer über die Haustür hängen lässt. Messt einfach die Breite von Fenster oder Tür aus, die ihr mit der Girlande schmücken wollt.

× Erweitern DIY: Fensterschmuck zu Ostern, Hasengirlande

Nun gehen wir den Hasen an den Kragen: An der Nähmaschine werden sie nacheinander unter den Fuß gelegt und einfach ganz gerade an der Halslinie zusammengenäht. Zwischen den Köpfen immer rund 3-4 cm Platz lassen, damit sich die Bäuche nachher nicht überlappen, sondern schön nebeneinander hängen.

× Erweitern DIY: Fensterschmuck zu Ostern, Hasengirlande

Fast fertig! Was fehlt noch? Genau, die Puschelschwänzchen! Die kleben wir ganz einfach mit Flüssigkleber auf. Wir haben etwa 2 cm große Pom-Poms genommen, damit die Girlande nachher nicht zu schwer wird. Kaufen könnt ihr sie in jedem Bastelbedarfsshop in allen Größen und Farben.

× Erweitern DIY: Fensterschmuck zu Ostern, Hasengirlande

Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Platz finden. Küchenfenster, Kinderzimmer- oder Haustür? Probiert aus, wo die Häschen am schönsten abhängen und Freude verbreiten können. Oder ihr macht gleich für jedes Fenster eine, geht doch fix, oder? Frohe Familien-Ostern!