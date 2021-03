Oster-DIY: Ein schnelles Hasennest

× Erweitern © Tanya Blümke DIY Osterhasennest, schnell und niedlich

Die Nester aus dem letzten Jahr reichen nicht oder sind einfach nicht aufzufinden? Um neue zu kaufen, reicht die Zeit nicht oder der Laden ist zu? Bastelt euch doch einfach diese süßen Last-Minute-Osternester in allen möglichen Größen und so viele ihr braucht. Die sind so einfach und schnell gemacht, da können auch die Kleinen super mithelfen! Das benötigte Material ist überschaubar: Ob Geschenkpapier, Filz, alte Buchseiten oder Packpapier - Hauptsache man kann es schneiden und kleben. Wir haben einfach in der Restekiste gestöbert und das Kind helfen lassen. Bestimmt bekommt ihr das noch viel schöner hin!

Die Materialien hat man ja eigentlich immer vorrätig:

Pack- oder Geschenkpapier

(Blei)Stift und Schmierpapier zum Vorzeichnen

Klebestift oder Tesa

Schere

× Erweitern DIY Osterhasennest, Material

Zuerst zeichnen wir eine Hasen-Schablone. In unserem Fall reicht ein DIN-A4-Blatt. Für den Bauch (der später der Boden des Nestes wird) haben wir einen Kreis mit einem Wasserglas vorgezeichnet. Die Arme müssen etwa doppelt so lang sein, wie die Beine, der Kopf etwa so lang wie die Beine - die Hasenohren nicht mitgerechnet.

× Erweitern DIY Osterhasennest, Schablone

Dann wird die Schablone ausgeschnitten und auf das Papier oder den Filz übertragen, aus dem das Nest werden soll. Nehmt dafür am besten einen Bleistift, um die Linien nach dem Ausschneiden wieder entfernen zu können. Oder ihr schneidet exakt innerhalb der vorgezeichneten Linien entlang.

× Erweitern DIY Osterhasennest, übertragen

Mit einem kleinen Trick wird das Ergebnis symmetrisch: Dazu muss man nur den halben Hasen aufzeichnen, das Papier an der Längsachse mittig falten und dann ausschneiden. So werden Ohren, Arme, Beine, Bauch und Kopf auf beiden Seiten gleich lang und gleich dick.

× Erweitern DIY Osterhasennest, Trick

Das war's auch schon fast an Arbeit, jetzt wird der Hase auseinandergefaltet und hingesetzt: Dazu knicken wir den Kopf oberhalb und die Beine unterhalb vom Bauch nach oben. Die Arme umarmen schließlich die Beine, wo sie mit Klebestift oder Tesa fixiert werden.

× Erweitern DIY Osterhasennest, falten und zusammenkleben

Jetzt kann das Nest schon gefüllt werden. Etwas Ostergras, ein Schokoei oder -küken und fertig ist die süße Überraschung für den Frühstückstisch.

× Erweitern DIY Osterhasennest, füllen

Und weil das so schön schnell und einfach ging, haben wir gleich noch ein zweites, größeres Nest gebastelt. Vor dem Falten haben wir noch ein niedliches Hasengesicht aufgezeichnet. Bunte Tuschetupfen hätten auch gut gepasst, aber das könnt ihr ganz nach Geschmack und Kreativität natürlich selbst entscheiden.