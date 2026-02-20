Küken-Alarm am Osterstrauch

© Werk.Neu.Stadt
DIY Küken-Alarm
Mit dieser fröhlichen Oster-Deko kann das Fest kommen! Im Mittelpunkt der Bastelei stehen die beliebten Pompons – diesmal in Miniaturform als niedliche Küken. Die Anleitung dient nur als Inspiration – gestaltet eure Küken, wie sie euch gefallen - klassisch gelb oder kunterbunt, Hauptsache es piept am Osterstrauch!
Das brauchst du:
DIY Küken-Alarm
- Altpapier oder Verpackungsreste
- Gelbe oder bunte Wollreste
- Kleine Papierkreise, Knöpfe oder Perlen für die Augen
- Heißkleber oder Bastelkleber
- Schere
- Gabel mit langen Zinken
- Stift, ggf. Ei-Schablone (oder Freihand)
- Äste und eine Vase
So geht’s:
1. Pompons herstellen


Wickle eine längere Wollschnur mehrfach um die Zinken einer Gabel. Halte die Wicklung gut fest, damit nichts verrutscht.Knote die Wollenden zusammen. Anschließend wird ein weiterer Faden – wie auf den Fotos – mittig um das Wollpaket gelegt und mit einem festen Doppelknoten fixiert. Ziehe den Pompon vorsichtig von der Gabel und schneide die Schlaufen seitlich auf. Schneide nach, bis ein schöner, runder Pompon entsteht – der Körper deines Kükens.
2. Küken gestalten

Klebe Augen und Schnabel auf den Pompon – fertig ist dein Küken!
3. Küken im Ei



Schneide aus Papier zwei gleich große Eier aus. In eines der Eier schneidest du mittig ein Loch, aus dem das Küken später herausschaut. Klebe beide Eierteile zusammen, das Küken sitzt dabei in der Mitte zwischen den Schalen.
4. Dekorieren


Hänge die Küken und zusätzliche Pompons in verschiedenen Farben an Zweige oder stelle alles in eine Vase – und freu dich auf Ostern!
Ahoi, Ei, Ei, Ei & Frohe Ostern
wünscht euch
Romy aus der | werk.neu.stadt 🐰🌷 der Kreativwerkstatt im Flüsseviertel