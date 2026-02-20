Küken-Alarm am Osterstrauch

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Küken-Alarm

Mit dieser fröhlichen Oster-Deko kann das Fest kommen! Im Mittelpunkt der Bastelei stehen die beliebten Pompons – diesmal in Miniaturform als niedliche Küken. Die Anleitung dient nur als Inspiration – gestaltet eure Küken, wie sie euch gefallen - klassisch gelb oder kunterbunt, Hauptsache es piept am Osterstrauch!

Das brauchst du:

DIY Küken-Alarm

Altpapier oder Verpackungsreste

Gelbe oder bunte Wollreste

Kleine Papierkreise, Knöpfe oder Perlen für die Augen

Heißkleber oder Bastelkleber

Schere

Gabel mit langen Zinken

Stift, ggf. Ei-Schablone (oder Freihand)

Äste und eine Vase

So geht’s:

1. Pompons herstellen

DIY Küken-Alarm

Wickle eine längere Woll­schnur mehrfach um die Zinken einer Gabel. Halte die Wicklung gut fest, damit nichts verrutscht.Knote die Wollenden zusammen. Anschließend wird ein weiterer Faden – wie auf den Fotos – mittig um das Wollpaket gelegt und mit einem festen Doppelknoten fixiert. Ziehe den Pompon vorsichtig von der Gabel und schneide die Schlaufen seitlich auf. Schneide nach, bis ein schöner, runder Pompon entsteht – der Körper deines Kükens.

2. Küken gestalten

DIY Küken-Alarm

Klebe Augen und Schnabel auf den Pompon – fertig ist dein Küken!

3. Küken im Ei

DIY Küken-Alarm

Schneide aus Papier zwei gleich große Eier aus. In eines der Eier schneidest du mittig ein Loch, aus dem das Küken später herausschaut. Klebe beide Eierteile zusammen, das Küken sitzt dabei in der Mitte zwischen den Schalen.

4. Dekorieren

DIY Küken-Alarm

Hänge die Küken und zusätzliche Pompons in verschiedenen Farben an Zweige oder stelle alles in eine Vase – und freu dich auf Ostern!

Ahoi, Ei, Ei, Ei & Frohe Ostern

wünscht euch

Romy aus der | werk.neu.stadt 🐰🌷 der Kreativwerkstatt im Flüsseviertel