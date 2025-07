Sommerprojekt für Schlemmerpiraten

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Pflanzboote

Ahoi! Habt ihr Lust auf kreative Sommerküche, auf basteln, pflanzen und genießen? Dann startet dieses Ferienprojekt und erntet Leckeres! Dafür bastelt ihr kunterbunte Pflanzschiffe, schaut kleinen Superpower-Pflanzen beim Wachsen zu und zaubert eine Leckerei fürs Picknick oder Grillfest.

Viele von euch kennen Kresse, aber habt ihr schon mal Microgreens gegessen? Das sind junge, essbare Keimpflanzen – richtig gesund, lecker und einfach anzubauen. Es gibt viele geeignete Sorten im Gartencenter vor Ort oder Online. Aber bevor wir etwas anpflanzen und ernten können, brauchen wir eine Pflanzschale.

Du brauchst für die Pflanzschiffe:

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Pflanzschiffe

1 leere und gereinigte Milchtüte

Stoffreste

dünnen Ast oder Holzstab

Bio-Anzucht-Erde

Bio-Saatgut für Microgreens wie Ur-Brokkoli, Erbse, Kresse, Sonnenblume…

Pappe

Schnur

Pinsel und Farbe oder Wachsmalstifte o. ä.

Bastelkleber

Schere

Wasser zum täglichen Gießen und je nach Sorte etwa 1 bis 3 Wochen Geduld bis zur Ernte.

für die Kräuterbutter:

weiche Butter (250 gr.)

1 TL Öl

1 Prise Salz

wenige Spritzer Zitrone

ca 2 EL frisch geerntetes Microgreen

Schneidebrett und Messer

Gabel

Schale

So funktioniert‘s

Sammelt alle Materialien und Werkzeuge zusammen. Manches wie den Milchkarton und Stoffreste habt ihr bestimmt zuhause, anderes wie Erde und Saatgut müsst ihr vorab im Fachhandel besorgen.

Nehmt euch zunächst den Milchkarton. Nachdem ihr diesen gut ausgespült habt, könnt ihr ihn so zuschneiden, dass die Form eines Schiffes entsteht.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Pflanzboote

Dann versucht die äußere Papierschicht abzutrennen, damit ihr das Schiff bunt anmalen könnt. Klebt kleine Bullaugen auf, zeichnet einen Anker auf Pappreste, schneidet ihn aus und befestigt ihn mit einer Schnur an Bord des Schiffes. Zum Schluss benötigt ihr noch ein passendes Stück Stoff für das Segel und einen kleinen Stock für den Mast, alles am Schiff festmachen – fertig ist euer Pflanzschiff.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Pflanzboote

Lest euch vor dem Bepflanzen die Pflanzanleitung durch, denn manche Sorten müssen vorher gewässert werden. Außerdem gibt es so genannte Lichtkeimer, die liegen auf der Erde, und Dunkelkeimer, die liegen in der Erde.

Jetzt könnt ihr das Schiff mit Erde und Saatgut beladen und mit dem Wassersprüher befeuchten. Stellt das Schiff auf die helle Fensterbank und schaut den Pflänzchen beim Wachsen zu. Wenn ihr sie täglich gießt, könnt ihr in ungefähr ein bis zwei Wochen schon etwas ernten.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Pflanzboote

Zum Schluss wird’s lecker:

Im Sommer essen wir am liebsten draußen und oft wird gegrillt – eins darf dabei nie fehlen: leckere Kräuterbutter. Mit euren frisch geernteten Pflänzchen wird sie besonders gut schmecken!

Stellt euch alle oben aufgeführten Zutaten zurecht, gebt zuerst die weiche Butter in eine Schale und fügt alle weiteren Zutaten hinzu. Das Microgreen könnt ihr mit einer Schere kurz über dem Boden abschneiden, in ein Sieb geben, mit Wasser abbrausen und mit einem Messer kleinschneiden. Mithilfe einer Gabel lässt sich nun alles gut miteinander vermengen.

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Pflanzboote, Kräuterbutter

Guten Appetit und Ahoi!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!