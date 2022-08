Upcycling-Schultüte aus Stoff

× Erweitern © Anna Oberste DIY Schultüte

Aus bunten Stoffresten entsteht ganz fix und leicht diese hübsche Schultüte. Dafür muss man nicht nähen können und die meisten Zutaten finden sich im Haushalt. Alles was ihr noch dazu braucht, ist ein Schultüten-Rohling, dieses Schnittmuster und unsere kinderleichte Anleitung. Und womit ihr sie nachhaltig befüllen könnt, verraten wir euch natürlich auch!

Dieses Material wird benötigt:

× Erweitern © Anna Oberste DIY Schultüte, Material

zwei verschiedene Stoffe zum Beispiel mit Regenbogen- und Punktmotiv (meine waren 150 x 50cm groß und ich habe sie nur anteilig verbraucht)

ein Schnittmuster – ich habe dieses tolle Muster von Kid5 verwendet.

einen Schultütenrohling in 70cm Länge

Dekoband

Textil- und/oder Heißkleber

bunte Pompons und nach Wunsch weitere Applikationen, wie z.B. eine Häkelblume

eine Bastelschere

eine Bastelunterlage

doppelseitiges Klebeband

× Erweitern DIY Schultüte

Oben seht ihr noch einmal den Rohling der Schultüte im Detail. Und jetzt kann es losgehen.

× Erweitern DIY Schultüte

Zunächst habe ich mir das Schnittmuster für die Schultüte ausgedruckt und es zusammengeklebt.

× Erweitern DIY Schultüte

Im Anschluss habe ich es an den eingezeichneten Linien in drei Teile geschnitten, um später drei verschiedene Stoff-Elemente zu erhalten.

× Erweitern DIY Schultüte

Diese habe ich dann auf den Stoff übertragen (beachtet die Angaben zur Nahtzugabe und lasst einen kleinen Rand, auch wenn die Tüte nicht genäht wird). Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Markierung Stoffbruch zu beachten. Das bedeutet, dass hier der Stoff doppelt gelegt und gefaltet anliegt, sodass ihr nach dem Übertragen und Ausschneiden einen Zuschnitt in der doppelten Größe im Vergleich zum Schnittmuster erhaltet.

× Erweitern DIY Schultüte

Nun könnt ihr die Teile einzeln zuschneiden und mit Textilkleber leicht überlappend (ca. 0,7 cm) aufeinander kleben. Hier müssen die Kanten nicht ganz sauber sein, da sie später mit einem Band verdeckt werden.

× Erweitern DIY Schultüte

Jetzt wird es ein bisschen kniffliger, denn ihr müsst ihr die langen Seiten aneinanderkleben, am besten sehr sorgfältig, damit ihr am Ende eine saubere Kante habt. Faltet dazu den Stoff in der Mitte, sodass die Innenseite nach außen zeigt. Es ist gut, wenn ihr den Rand an einer Seite ein paar Millimeter (bis ca. 0,7 cm) leicht einschlagt, damit später eine saubere Kante entsteht. Ihr könnt ihn auch vorher an der Kante bügeln oder abstecken, damit der Knick besser hält. Nun legt die eingeschlagene Kante nach unten und gebt etwas Kleber auf die Stoffinnenseite am Kantenbereich. Legt die andere Kante darauf und drückt sie fest an. Lasst den Kleber gut trocknen und stülpt dann die Stofftüte vorsichtig von innen nach außen.

× Erweitern DIY Schultüte

Daraufhin könnt ihr euren Rohling zur Hand nehmen und an der Spitze einen kleinen Streifen doppelseitiges Klebeband anbringen. Im Anschluss könnt ihr den Stoff über den Rohling ziehen. Dabei stülpt ihr den Stoff zurück, so dass die Außenseite wieder sichtbar wird. Das obere Stoffende könnt ihr in den Rohling einschlagen und mit doppelseitigem Klebeband oder etwas Heißkleber dort befestigen.

× Erweitern DIY Schultüte

Jetzt geht es an die Verzierung der Tüte. Zunächst bedeckt die Stoffkanten mit einem Dekoband eurer Wahl und befestigt es mit etwas Textilkleber. Über die Tüte verteilt habe ich Pompons in verschiedenen Farben mit Heißkleber angebracht.

× Erweitern DIY Schultüte

Zum Abschluss benötigt ihr noch eine Krempe, damit die neugierigen Augen des Schulkindes nicht direkt den Inhalt der Tüte erblicken. Dazu schneidet ihr ein Stück Stoff in den Maßen 60x30 cm zu. Auch hier müsst ihr eine Kante der kürzeren Seite einmal umschlagen und ggfls. abstecken oder mit ein paar Punkten Heißkleber fixieren. Jetzt könnt ihr die Krempe anbringen, indem ihr die lange Seite mit Heißkleber entlang der Innenseite des Rohlings befestigt. Dabei zeigt die umgeschlagene, saubere Kante wieder nach außen. Ist alles gut fixiert, ist eure ganz kunterbunte Schultüte fertig.

Und hier kommen wie versprochen unsere Ideen für die nachhaltige Befüllung.