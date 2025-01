× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

Im Winter können Vögel nur noch wenig Futter in der Natur finden. Aber ihr könnt ihnen helfen! Der NABU empfiehlt die Fütterung der Vögel insbesondere von November bis Ende Februar. Romy hat sich gleich drei Varianten für überlegt:

🍎 Vogelfutter in einem Apfel

☕️ in einer alten Tasse

🍪 und in einer Ausstechform

Die mithelfenden Grundschulkinder hatten viel Spaß bei der Zubereitung und freuen sich schon auf die tollen 🐦Vogelbeobachtungen!

Das machst du dafür:

Abmessen, erwärmen, mixen, füllen, gestalten, ausschwärmen, beobachten

Das brauchst du dafür:

× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

500 g Pflanzenfett, z.B. Kokosfett in Bioqualität

500 g Sämereien, vor allem Sonnenblumenkerne, auch Leinsamen, Haferflocken, Erdnussbruch…

1 Esslöffel Pflanzenöl

2 Äpfel

2 ausrangierte Tassen

Plätzchenausstecher

1 großen Topf und Kochlöffel

Bindfäden

kleine Äste, ggf. etwas Tannengrün

Schere

Je nach Alter > ein bisschen Hilfe von deinen Eltern

Jetzt kann's losgehen:

× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

Zunächst tragt ihr alle Zutaten zusammen. Nehmt den großen Kochtopf und bringt das Fett und einen Schuss Öl auf dem Herd (kleine Stufe) zum Schmelzen. Nun gebt ihr eure Samenmischung im Verhältnis 1 : 1 (z.B. 500 g Samenmix auf 500 g Fett) hinzu.

× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

Wenn ihr das Ganze gut verrührt habt, könnt ihr alles abkühlen lassen und die schon leicht feste Masse in die entsprechenden Formen geben.

× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

Den Apfel haben wir in zwei Hälften geteilt, eine Mulde herausgeschnitzt – zum Beispiel mit einem Keksausstecher in Herzform – und mit der Vogelfuttermasse befüllt.

× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

In jede Form, ob Tasse, Apfel oder Ausstecher, haben wir noch einen kleinen Stock gesteckt, damit der Vogel dort landen und in Ruhe die Samen picken kann. Außerdem haben wir noch ein wenig Tannengrün hinzugegeben, und natürlich darf der Bindfaden zum Aufhängen nicht fehlen.

× Erweitern © Romy Hauptreif Vogelfutter selbstgemacht

Wenn ihr alles fertig habt, bringt eure Vogelfuttergefäße nach draußen in die Natur, den Garten oder auf den Balkon und hängt sie an einem passenden Ort auf - am besten an einer Stelle, wo ihr den Vögeln beim Picken gut zusehen könnt.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Beobachten wünscht eure Romy!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!