Ahoi Weihnachten!

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Weihnachtsstern

Ich liebe die Vorweihnachtszeit! Kekse backen, Adventskalender plündern, Nikolauslaufen… und natürlich Basteln! Dieses Jahr gestalten wir einen maritimen Stern aus Papierschiffchen. Den könnt ihr als Weihnachtsschmuck aufhängen oder mit Naschereien befüllen, verschenken oder einfach selbst behalten.

Das brauchst du für einen Stern

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Papiersterne

ein altes, aussortiertes Buch

bunte oder glitzernde Knöpfe, Perlen oder Ähnliches zum Verzieren

Heißkleber oder Bastelkleber und Fixierklemmen für die Trocknung oder Tackernadeln und stabilen Faden

So funktioniert‘s

Aus einem ausrangierten Buch löst ihr vorsichtig sieben Seiten heraus. Trennt dafür am besten den Buchdeckel von den eingebundenen Seiten, dann lassen sich die Seiten leichter unbeschadet entnehmen.

Jetzt faltet ihr sieben Papierschiffchen. Wer die Faltanleitung dafür nicht im Kopf hat, klickt sich durch diese Foto-Anleitung:

× 1 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Papiersterne So einfach geht Schiffchen falten... × 2 von 3 Erweitern × 3 von 3 Erweitern Prev Next

Danach klebt ihr Schiffchen für Schiffchen mit dem Heiß-Kleber oder Bastelleim sternenförmig zusammen. Achtung: Tragt dabei eine Klebelinie nur an der oberen Schiffs-Kante auf, die zur Sternmitte führt. Ich habe Heißkleber benutzt, wenn ihr Bastelleim verwendet, müsst ihr in der Trocknungsphase alles mit kleinen Klemmen fixieren. Eine andere Möglichkeit wäre, den Tacker zu benutzen.

× 1 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Papiersterne × 2 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Papiersterne × 3 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Papiersterne Prev Next

Wenn der Stern gut verklebt ist, könnt ihr ihn noch verzieren: Knöpfe, Perlen, Glitzer aufkleben - fertig!

× Erweitern © Werk.Neu.Stadt DIY Papiersterne

Zum Aufhängen noch einen robusten Faden mit der dicken Nadel durch eine Stern-Zacke ziehen, oder als Schale auf die Kaffeetafel stellen und mit Leckereien befüllen.

× 1 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt Aufhängen als Fenster- oder Lampenschmuck? × 2 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt Oder lieber mit Süßem befüllen? × 3 von 3 Erweitern © Werk.Neu.Stadt Verschenken oder lieber selbst behalten? Prev Next

Weihnachten, ahoi & viel Spaß beim Ausprobieren!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!