Ahoi Weihnachten!

© Werk.Neu.Stadt
DIY Weihnachtsstern
Ich liebe die Vorweihnachtszeit! Kekse backen, Adventskalender plündern, Nikolauslaufen… und natürlich Basteln! Dieses Jahr gestalten wir einen maritimen Stern aus Papierschiffchen. Den könnt ihr als Weihnachtsschmuck aufhängen oder mit Naschereien befüllen, verschenken oder einfach selbst behalten.
Das brauchst du für einen Stern
© Werk.Neu.Stadt
DIY Papiersterne
- ein altes, aussortiertes Buch
- bunte oder glitzernde Knöpfe, Perlen oder Ähnliches zum Verzieren
- Heißkleber oder Bastelkleber und Fixierklemmen für die Trocknung oder Tackernadeln und stabilen Faden
So funktioniert‘s
© Werk.Neu.Stadt
Aus einem ausrangierten Buch löst ihr vorsichtig sieben Seiten heraus. Trennt dafür am besten den Buchdeckel von den eingebundenen Seiten, dann lassen sich die Seiten leichter unbeschadet entnehmen.
Jetzt faltet ihr sieben Papierschiffchen. Wer die Faltanleitung dafür nicht im Kopf hat, klickt sich durch diese Foto-Anleitung:
1 von 3
© Werk.Neu.Stadt
DIY Papiersterne
So einfach geht Schiffchen falten...
2 von 3
3 von 3
Danach klebt ihr Schiffchen für Schiffchen mit dem Heiß-Kleber oder Bastelleim sternenförmig zusammen. Achtung: Tragt dabei eine Klebelinie nur an der oberen Schiffs-Kante auf, die zur Sternmitte führt. Ich habe Heißkleber benutzt, wenn ihr Bastelleim verwendet, müsst ihr in der Trocknungsphase alles mit kleinen Klemmen fixieren. Eine andere Möglichkeit wäre, den Tacker zu benutzen.
1 von 3
© Werk.Neu.Stadt
DIY Papiersterne
2 von 3
© Werk.Neu.Stadt
DIY Papiersterne
3 von 3
© Werk.Neu.Stadt
DIY Papiersterne
Wenn der Stern gut verklebt ist, könnt ihr ihn noch verzieren: Knöpfe, Perlen, Glitzer aufkleben - fertig!
© Werk.Neu.Stadt
DIY Papiersterne
Zum Aufhängen noch einen robusten Faden mit der dicken Nadel durch eine Stern-Zacke ziehen, oder als Schale auf die Kaffeetafel stellen und mit Leckereien befüllen.
1 von 3
© Werk.Neu.Stadt
Aufhängen als Fenster- oder Lampenschmuck?
2 von 3
© Werk.Neu.Stadt
Oder lieber mit Süßem befüllen?
3 von 3
© Werk.Neu.Stadt
Verschenken oder lieber selbst behalten?
Weihnachten, ahoi & viel Spaß beim Ausprobieren!
Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!