Duftendes Erdbeer-Duschgel

Mit diesem aromatischen Duschgel werden nicht nur Haut und Haare duftend zart, es macht auch richtig Spaß, es herzustellen. Der Aufwand ist zugegeben etwas höher, aber er lohnt sich! Man erhält keinen künstlichen Erdbeer-Duft, sondern ein feines Aroma und ein natürliches Duschgel, das sogar für Babyhaut geeignet ist.

Zuerst stellt man dafür Glycerite aus Erdbeeren her, das sich bis zu 12 Monate hält und für spätere DIY-Pflegeprojekte weitergenutzt werden kann: Dazu einfach 70 g Glycerin (ab 1,50 Euro in Apotheken erhältlich) und 30 g frische Erdbeeren mixen und in ein Glas füllen. Für etwa 14 Tage an einem hellen, aber nicht vollsonnigen Platz ziehen lassen. Anschließend durch einen Kaffeefilter abseihen und in eine Flasche füllen.

Gut zu wissen: Glycerin ist ein Zuckeralkohol und in allen natürlichen Fetten und fetten Ölen enthalten. Es befeuchtet die Haut und sorgt dafür, dass Wirkstoffe gut in die Haut eindringen können. Beim Kauf von Glycerin sollte man darauf achten, Produkte in Bio-Qualität zu erwerben. Wie bei anderen Tinkturen dient bei den Glycerin-Tinkturen, auch Glycerite genannt, das Glycerin als Auszugsmittel, um die wertvollen Inhaltsstoffe der Pflanzen zu lösen und somit für Pflegeprodukte verfügbar zu machen.

Für rund 200 ml Duschgel benötigt man:

100 g Duschgelbasis *

1g Xanthan **

70 g frische oder tiefgekühlte Erdbeeren

10 g Erdbeer-Glycerite (s.o.)

5 Tropfen Vitamin E (aus der Drogerie)

* Duschgelbasis ist eine naturkosmetische Mischung aus waschaktiven Substanzen (Tensiden) und in Drogerien erhältlich.

** Auch wenn es sich so anhört, Xanthan ist keine Chemiekeule, sondern ein natürliches Polysaccharid, also ein Zuckerstoff, der von Bakterien produziert wird. Xanthan ist ein sehr gut verträgliches veganes, glutenfreies und kalorienarmes Verdickungs- und Bindemittel. Optisch erinnert es an Mehl oder Puder.

So wird’s gemacht:

Erdbeeren pürieren und durch ein Sieb streichen. Xanthan und Glycerite in einem Gefäß quellen lassen. Erdbeermasse mit einem Löffel in die Duschgelbasis rühren. Zum Schluss noch das Xanthan-Glycerite-Gemisch unterheben und alles in eine Flasche füllen. Das Duschgel hat eine Haltbarkeitsdauer von etwa 2 Monaten.

© Verlag Anton Pustet Buchtipp: Freche Früchtchen

Gefunden haben wir dieses und viele andere tolle Rezepte im Buch Freche Früchtchten – Selbstgemachtes zum Riechen, Schmecken, Dekorieren. Darin zeigt Autorin Doris Kern in fantasievollen Rezepten, wie sommerliche Früchte und herbstliches Obst kreativ verabeitet und haltbar gemacht werden kann. Vom süßen Traubeneis über duftendes Shampoos bis zu Vasen aus Ananasschalen findet sich dort auf 264 Seiten Leckereien für Schleckermäulchen, für Haut und Haare und als Deko für Zuhause.

© 2022 Verlag Anton Pustet, ISBN 978-3-7025-1053-4, 22 Euro (Hardcover)