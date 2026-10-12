Cooler Raubfisch-Look

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Vergiss Niedlichkeit und Prinzessinnen! Mit einem grauen Kapuzenpullover entsteht im Handumdrehen ein realistischer Hai. Perfekt für Fasching, Mottopartys oder Halloween – und das Beste: Nach dem Fest lässt sich der Hoodie einfach wieder im Alltag tragen.

Material & Werkzeug

Grauer Hoodie (1 bis 2 Nummern größer wirkt extra lässig)

weißer Filz, ca. 2 bis 3 Bögen (2 mm stark) für zackige Hai-Zähne & Bauchschilde.

schwarzer & grauer Filz für Augen, Kiemenspalten und die Rückenfinne.

roter oder rosa Filz Für das Innere des Mauls an der Kapuzenkante (optional).

Karton / Schaumstoff als stabile Einlage für die dreidimensionale Rückenfinne

Textilkleber

Schritt-für-Schritt-Anleitung

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1. Für das Hai-Maul, also die Kapuze, schneide aus weißem Filz zwei lange Streifen mit spitzen, dreieckigen Zähnen zu; ca. 3 bis 4 cm pro Zahn.

2. Wer mag, klebt zuerst einen schmalen roten Filzstreifen als Zahnfleisch von innen in die Kapuzenkante und darauf die weißen Zähne. So entsteht eine plastische Maul-Optik.

3. Für die Augen und Kiemen schneide aus schwarzem Filz zwei Augen-Ovale aus. Platzierte diese seitlich auf der Kapuze. Schneide zusätzlich pro Seite drei leicht geschwungene schwarze Streifen aus – das sind die charakteristischen Kiemenspalten. Befestige diese seitlich auf der Brust des Hoodies.

4. Schneide aus Karton oder Schaumstoff eine klassische Hai-Finne (2 x) aus. Klebe oder nähe die Filzteile zusammen, schiebe die Kartoneinlage hinein und befestige die Finne mittig auf dem Rücken des Hoodies, zum Beispiel mit Klettband.

Eine einfache schwarze oder graue Jeans, Jogginghose oder Leggings vervollständigt das Outfit.

Reflektor-Effekt: Verwendet für die Zähne oder Kiemen reflektierenden Bügel-Filz – so ist das Kind bei Dämmerung auf der Straße bestens sichtbar.