Kackikekse, aus Kinder lieben Kuchen

35 Min.

15 Min.

20 Min.

15 Stück ×

125 g Butter

70 g Puderzucker

1 Pckg. Vanillezucker

180 g Mehl

30 g Backkakao

30 ml Milch

30 g Schokotröpfchen

Buffet, Nachtisch

einfach

Kindergeburtstag, Partygebäck

Wenn ihr zu Halloween oder beim Kindergeburtstag die Familie und Freund:innen mal richtig erschrecken wollt, bekommt ihr hier das Rezept für eine süße Überraschung!

So werden die süßen Kackikekse gebacken

  1. Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen.
  2. Butter, Puderzucker und Vanillezucker cremig aufschlagen. Mehl untermengen. Eine walnussgroße Menge Teig für die Augen abnehmen.
  3. Kakao und Milch zum Teig geben und mit bemehlten Händen durchkneten.
  4. In 15 Portionen teilen. Jede Portion zu einer Kugel formen, dann zu einer Wurst rollen und in „Kackwurst-Häufchen-Form“ auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.
  5. Aus dem hellen Teig 30 kleine Teigkugeln formen, klebt der Teig, noch etwas Mehl einarbeiten.
  6. Die hellen Teigkügelchen als Augen anbringen, Schokotröpfchen als Pupillen eindrücken.
  7. Kackikekse im vorgeheizten Ofen etwa 15 bis 20 Minuten backen.
  8. Abkühlen lassen.

Rezeptidee aus „Kinder lieben Kuchen“, hier geht's zum Buchtipp.