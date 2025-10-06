Kackikekse
35 Min.
15 Min.
20 Min.
15 Stück ×
125 g Butter
70 g Puderzucker
1 Pckg. Vanillezucker
180 g Mehl
30 g Backkakao
30 ml Milch
30 g Schokotröpfchen
Wenn ihr zu Halloween oder beim Kindergeburtstag die Familie und Freund:innen mal richtig erschrecken wollt, bekommt ihr hier das Rezept für eine süße Überraschung!
So werden die süßen Kackikekse gebacken
- Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen.
- Butter, Puderzucker und Vanillezucker cremig aufschlagen. Mehl untermengen. Eine walnussgroße Menge Teig für die Augen abnehmen.
- Kakao und Milch zum Teig geben und mit bemehlten Händen durchkneten.
- In 15 Portionen teilen. Jede Portion zu einer Kugel formen, dann zu einer Wurst rollen und in „Kackwurst-Häufchen-Form“ auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.
- Aus dem hellen Teig 30 kleine Teigkugeln formen, klebt der Teig, noch etwas Mehl einarbeiten.
- Die hellen Teigkügelchen als Augen anbringen, Schokotröpfchen als Pupillen eindrücken.
- Kackikekse im vorgeheizten Ofen etwa 15 bis 20 Minuten backen.
- Abkühlen lassen.
Rezeptidee aus „Kinder lieben Kuchen“, hier geht's zum Buchtipp.