Wenn ihr zu Halloween oder beim Kindergeburtstag die Familie und Freund:innen mal richtig erschrecken wollt, bekommt ihr hier das Rezept für eine süße Überraschung!

So werden die süßen Kackikekse gebacken

Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Butter, Puderzucker und Vanillezucker cremig aufschlagen. Mehl untermengen. Eine walnussgroße Menge Teig für die Augen abnehmen. Kakao und Milch zum Teig geben und mit bemehlten Händen durchkneten. In 15 Portionen teilen. Jede Portion zu einer Kugel formen, dann zu einer Wurst rollen und in „Kackwurst-Häufchen-Form“ auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Aus dem hellen Teig 30 kleine Teigkugeln formen, klebt der Teig, noch etwas Mehl einarbeiten. Die hellen Teigkügelchen als Augen anbringen, Schokotröpfchen als Pupillen eindrücken. Kackikekse im vorgeheizten Ofen etwa 15 bis 20 Minuten backen. Abkühlen lassen.

Rezeptidee aus „Kinder lieben Kuchen“, hier geht's zum Buchtipp.