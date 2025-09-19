Kartoffel-Kürbis-Auflauf

Was kommt im Herbst auf den Tisch? Kürbis, klar! Suppe und Muffins kennt ihr, jetzt kommt das Gratin, das auch Kindern schmeckt! Und weil alles, was im Backoffen klappt, auch in der Heißluftfritteuse funktioniert, hier einmal für euren Airfryer aufgeschrieben. Damit da mal was anderes als Pommes rauskommt. Klappt aber natürlich auch genauso lecker im Ofen!

So einfach zubereitet

Den Kürbis waschen, Kartoffeln schälen, Kürbis entkernen und beides in dünne Scheiben hobeln. In einer Schüssel Kürbis und Kartoffeln mit Sahne, 100 g Käse, 1½ TL Salz und 2 Prisen frisch geriebener Muskatnuss mischen und in eine passende Form für den Airfryer füllen. 60 Minuten bei Bake 160 °C garen. Dann mit dem übrigen Käse bestreuen und weitere 5 bis 7 Minuten bei Bake 180 °C fertig backen und bräunen. Den Auflauf anschließend etwa 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen, in Stücke schneiden und servieren. Mit Salat ergibt der Auflauf eine vollständige Mahlzeit.

In zweiteiligen Airfryern die Mischung in zwei passende Formen füllen und wie beschrieben backen. Die Garzeit verkürzt sich dann auf 45 Minuten, plus 5 Minuten zum Überbacken.

In einem 4–6 l Airfryer mit nur einem Korb die Hälfte der angegebenen Menge zubereiten.

