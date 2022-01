Rezept: Hier kommt der Käsebrotfisch!

× Erweitern © Kati Naumann Rezept: Der lustige Käsebrotfisch

Dieser Fisch begeistert auch kleine Vegetarier:innen, wetten?! Eltern müssen sich ja ständig neue Sachen einfallen lassen, damit das gesunde und leckere Essen auch verputzt wird. Mit wenigen Schnitten könnt ihr eine Scheibe Brot im Handumdrehen in einen niedlichen Fisch verwandeln, bei dem auch dem mäkeligsten Essern das Wasser im Mund zusammenläuft. Der Käsebrotfisch besteht aus gesunden Zutaten und es fallen keine Abschnitte an, die ihr am Ende wegschmeißen oder selber aufknabbern müsstet.

Die Zutaten für den Käsebrotfisch:

1 Scheibe Kastenbrot

Butter oder Margarine nach Geschmack

1 Scheibe Schnittkäse

Mini-Tomaten

Oliven (falls eure Kinder die nicht mögen, kann auch mit einer Möhre dekoriert werden)

die Schnittvorlage für den Brotfisch könnt ihr euch hier herunterladen und ausdrucken

So einfach wird er gemacht:

Die Brotscheibe wie gewohnt mit Butter und Käse belegen. Schaut euch die Vorlage für das Fischmuster an. Jetzt könnt ihr die Teile für den Fisch entweder freihändig nach der Vorlage ausschneiden. Oder ihr legt die Vorlage auf. Dafür dreht ihr das Käsebrot am besten einmal um, dann wird das Papier nicht fettig.

Zum Schluss wird dekoriert

Ordnet die Brotstücke auf einem Brettchen zu einem Fisch. Schneidet die Oliven in Scheiben und legt mit einer Scheibe das Auge. Die anderen einfach halbieren und als Schuppen auf euren Käsebrotfisch legen. Wenn eure Kinder keine Oliven mögen, dann nehmt stattdessen Möhrenscheibchen, das sieht auch hübsch aus. Ordnet nun noch die Tomaten zu Luftblasen an – und fertig ist euer leckeres Unterwasserabendbrot!

Sooo lecker!

Diese und andere süße Ideen findet ihr auf der Internetseite der kleinen Schnecke Monika Häuschen, viel Spaß beim Entdecken und Nachmachen!

