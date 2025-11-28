Superschnelle Knusperhäuschen

Hand aufs Herz: Zwischen Plätzchen-Chaos, Wunschzettel-Verhandlungen und „Wie viele Türchen darf ich heute öffnen?“-Debatten brauchen Familien in der Adventszeit vor allem eins – easy Spaß zum Sofort-Loslegen. Und hier kommt das Knusper-Häuschen-Rezept ins Spiel: keine endlosen Zutatenlisten, kein Lebkuchen-Geduldsmarathon, kein „Mag ich nicht!“-Gemäkel.

Stattdessen: Eiswaffeln, Zuckerguss, Mini-Süßkram – und strahlende Kinderaugen, die plötzlich höchst konzentriert Bauingenieur:innen spielen. Ob als Nachmittagsbeschäftigung, Wochenend-Highlight oder kleines Tisch-Deko-Projekt: Diese Häuschen sind so unkompliziert, dass sogar der Familienfrieden sie abnickt.

Kurz gesagt: schnell gemacht, herrlich knusprig, kunterbunt dekorierbar – und garantiert der Bastel-Kracher der Adventszeit.

So werden die Knusperhäuschen gebaut

× Erweitern © Backen macht glücklich Superschnelle Waffel-Weihnachtshäuser

Zuerst die Glasur als Kleber zubereiten. Dafür das gekühlte Eiklar eines sehr frischen Eies mit dem Salz halbsteif schlagen, nach und nach den gesiebten Puderzucker unter stetigem Rühren einrieseln lassen. So lange weiter rühren, bis die Masse dicklich wird und schön glänzt.

Für den Boden des ersten Häuschens drei Waffeln nebeneinander auf ein Schneidebrett oder Backpapier legen. Die mittlere Waffel auf den beiden schmalen Längsseiten mit etwas Glasur bestreichen. Die beiden anderen Waffeln rechts und links ankleben, antrocknen lassen. Die Glasur wird mit der Zeit schön fest. Das Häuschen kann aber auch jetzt schon weiter gebaut werden.

Für die erste Dachseite zwei Waffeln nebeneinander legen. Mit etwas Glasur zusammenkleben. Die Waffeln mithilfe eines Löffelchens komplett dünn (!) mit Glasur bestreichen oder bepinseln. Mit Mini-Süßigkeiten und Zuckerstreuseln bestreuen und dekorieren. Die anderen Dachseite aus zwei weiteren Waffeln ebenso herstellen.

Beide Dachseiten liegend antrocknen lassen. Sobald der Boden des Hauses sowie die Dachseiten fest kleben, kann das Haus zusammengebaut werden.

Zum Fertigstellen den Boden mit etwas Glasur bestreichen. Dachseiten auf dem Boden aufsetzen und in der Mitte als Dachgiebel schräg zusammenführen. An der Zusammentreff-Stelle vorsichtig etwas Glasur verteilen, am besten mit einem Mini-Spritzbeutel oder einem Teelöffel. Den Giebel auch nochmal mit Süßem bestreuen.

Das fertige Haus komplett trocknen lassen. Nach Belieben einen Mini-Schokonikolaus oder Gummibärchen an der Unterseite mit etwas Glasur bestreichen und ins Haus stellen.

Für die übrigen Häuser genauso vorgehen.

Tipps

Die Waffeln sollten gut gekühlt sein. Die Sorte könnt ihr frei wählen, zum Beispiel Napolitaner, Double Choc, Gingerbread oder Zimt.

Die genauen Mengen für Waffeln, Glasur und Deko hängen davon ab, wie groß die Häuser werden sollen und wie üppig ihr diese verzieren wollt. Man kann alles mit kleinen Waffeln machen oder alles mit großen, beide mischen oder die großen etwas abschneiden.

Wenn die Häuser kühl aufbewahrt werden, halten sie sich einige Tage.

Gefunden haben wir die Idee in Kathrin Runges erfolgreichem Food-Blog Backen macht glücklich, zu dem es auch ein vielseitiges Familienbackbuch gibt – in unserer Backstube unersetzlich!