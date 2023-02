Hier kommt die Karnevals-Krake

× Erweitern © Laura Einsiedler DIY Oktopus-Kostüm, Krake

Als Eltern hätte man gerne mal acht Arme. Wenn sich das Kind acht Beine wünscht, soll es sie bekommen. Denn in Schulen und Kindergärten beginnen jetzt die Vorbereitungen für Karneval und Faschingsfeiern... Nicht so ganz auf den letzten Drücker, kann man mit ein paar beherzten Nadelstichen dieses witziges Kostüm zaubern. Hier zeigen wir euch wie:

× Erweitern © Laura Einsiedler Okto Kostüm 1

Dieses Material braucht ihr fürs Oktopus-Kostüm

Nadel und Faden (Nähmaschine geht auch)

Schere

schwarzer Marker

weiße oder helle Stoffreste

Unterhemd

einfarbiges bzw. farblich passendes Oberteil

4 Strumpfhosen (zum Beispiel geringelt)

Füllwatte (mindestens 0,5 kg)

eine Mütze

Welches Oberteil ihr auswählt, entscheiden die Temperaturen und ob euer Event eine Indoor-Veranstaltung wird oder bei Wind und Wetter draußen stattfindet.

× Erweitern © Laura Einsiedler Oktopus Kostüm 2

Zuerst müssen drei der vier Strumpfhosenpaare - also die Arme vom Oktopus - gefüllt werden. Für drei Strumpfhosen in Größe 122 hat ein halbes Kilo Füllwatte gereicht. Natürlich kann man auch einfach Stoffreste, ein paar alte Shirts oder Papas Socken zusammenknüdeln und zum Stopfen nutzen.

× Erweitern © Laura Einsiedler Okto Kostüm 3

In die vierte Strumpfhose kommen die Kinderbeine.

× Erweitern © Laura Einsiedler okto kostüm 4

Die Watte muss nur in die Längen, nicht in den Po-Teil. Damit der kleine Oktopus nicht stolpert, sollte man die Strumpfhosen relativ weit oben an das Unterhemd nähen und sie möglichst gleichmäßig drumherum verteilen. Zuerst oben am Bund alle Strumpfhosen miteinander verbinden, dann kann man die einzelnen Beine nochmal etwas höher annähen, falls nötig.

× Erweitern © Laura Einsiedler Okto kostüm 5

Hier sind Thermo-Strumpfhosen vernäht - es ist ja doch kalt im Februar. Aber nachdem die erste fest war, wurde es zum Kampf, das ganze restliche Stoffgeknüdel unter die Nähmaschinennadel zu quetschen, gerade zu halten und gleichzeitig durchzuschieben. Also hier eine klare Empfehlung, die Strumpfhosen mit der Hand anzunähen. Es muss ja nicht besonders sauber werden, da noch ein Oberteil drüber kommt.

× Erweitern © Laura Einsiedler okto kostüm 6

Dann auf hellen Stoff zwei große Augen aufmalen und ausschneiden.

× Erweitern © Laura Einsiedler okto kostüm 8

Hier sind sie ziemlich lose angenäht, damit der Jersey vom T-Shirt nicht zu sehr leidet und es nach Karneval wieder angezogen werden kann. Man muss also nicht extra was Neues kaufen, sondern kann auch im Schrank gucken, was passt.

× Erweitern © Laura Einsiedler okto kostüm 7

Für die Indoor-Variante gibt's einen dünnen Pulli mit Augen. Wenn es nachher nach draußen geht, kann die normale Jacke über das Kostüm gezogen werden und mit der Mütze ist das neue Kostüm komplett.

× Erweitern © Laura Einsiedler Oktopus Kostüm 9

Das fertige Endprodukt kann sich sehen lassen! Die Oktopus-Arme dürfen noch etwas geknetet werden, damit alles gleichmäßig ist. Luzie findet es richtig cool und würde am liebsten direkt zum Kindergarten losstiefeln - aber da müssen wir erstmal acht Schuhe auftreiben, oder?!

Alternativ könnte man auch einfach aussortierte, zu klein gewordene Strumpfhosen recyclen, dann ist es definitiv nachhaltiger. Wir haben neue Strumpfhosen in verschiedenen Größen verbastelt, aber nach dem Kostümfest kommen die Nähte und die Füllwatte wieder raus und sie werden ganz normal getragen.