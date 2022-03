Oster-DIY: Putzige Geschenkbox

Immer auf der Suche nach neuen Verpackungsideen, die wirklich einfach, aber richtig gut sind, hat uns diese Faltschachtel restlos überzeugt: Dafür braucht man nur etwas Papier - kein Schleifenband, keinen Kleber! Mit ein wenig Ostergras oder Schokoeiern gefüllt, werden sie zu wirklich süßen Geschenken zu Ostern. Was besonders im Frühjahr auch gut hineinpasst: Blumensamen-Tütchen! Außerdem braucht ihr nur noch eine Schere und natürlich die Vorlage, die ihr einfach hier herunterladen und ausdrucken könnt. Entdeckt haben wir die niedliche Idee übrigens beim Lavendelblog.

Los geht's: Wir haben unsere Geschenkpapier-Schublade nach frühlingshaften Farben durchsucht. Wahlweise geht auch Packpapier super. Das Papier sollte nicht allzu labberig sein, besonders, wenn es auch mal etwas größere Schachteln werden sollen.

× Erweitern © Tanya Blümke Oster-DIY: Putzige Geschenkschachtel

Als nächstes wird die Schablone ausgeschnitten und auf die Rückseite des Papiers übertragen. Weil ich weiß, dass ich beim zeichnen und ausschneiden gerne mal etwas schludere, wende ich einen einfachen Trick an: Die Vorlage wird in der Querachse gefaltet und auf das ebenso gefaltete Papier - also exakt an der Bruchkante - aufgelegt. Die Linien zeichnet ihr am besten mit Bleistift - oder schneidet innerhalb der Markierungen.

× Erweitern Oster-DIY: Putzige Geschenkschachtel

Bevor der Hase auseinandergefaltet wird, müssen noch die Löcher an den Seiten ausgeschnitten werden, in die später die Ohren zum Verschließen hineingesteckt werden. Sie sollten sehr schmal, aber lang genug sein, das beide Ohren hineinpassen, ohne zu knittern.

× Erweitern Oster-DIY: Putzige Geschenkschachtel

Nach dem Auseinanderfalten knickt ihr die Seiten rundum den Boden, so dass ein Quadrat entsteht - und ehrlich gesagt: Das war es eigentlich schon! Jetzt nur noch alle vier Seitenteile vorsichtig hochbiegen und die Ohren durch die Löcher stecken und fertig ist die selbstgemachte Verpackung für kleine Osterüberraschungen!

× Erweitern Oster-DIY: Putzige Geschenkschachtel

Befüllen lässt sich die Osterhasen-Geschenk-Box am besten, in dem man erst die eine Seite über die Ohren stülpt und dann auf der anderen Seite Ostergras, Schokoeier oder Blumensamen-Tütchen einsteckt, bevor auch die andere Seite verschlossen wird. Habt ihr noch kleine Pom-Poms übrig? Klebt sie als Hasenpuschel an die Hinterteile, oder malt den Häschen doch lustige Gesichter auf!