Rezept: Falafel mit Sesamsoße

Mit diesem Rezept werden Frikadellenfans wahrscheinlich nicht automatisch zu Vegetariern. Wir raten auch davon ab, fleischfressenden Pflanzen auf zwei Beinen diese Bulletten als Tierprodukt unterzujubeln. Besser, man sagt gleich, was es ist: Unschlagbar leckere, arabische Bällchen aus Kicher(!)erbsen, die obendrein mit den Fingern gegessen werden dürfen. Noch besser schmecken sie in einem Mantel aus fluffigem Pitabrot, das sich alle nach Geschmack noch mit Soße, Tomate, Salat und Gurke füllen dürfen. Für Eltern gut zu wissen: Die nähr- und ballaststoffreichen Hülsenfrüchte liefern viel Folsäure, Eisen und Zink.

Vor dem Zubereiten beachten: Die getrockneten Kichererbsen müssen 12 Stunden lang in Wasser einweichen, bevor man sie pürieren kann.

Die Zutaten für 6 Portionen

300 Gramm getrocknete Kichererbsen

2 Knoblauchzehen

3 Frühlingszwiebeln

1 Bund Petersilie

1 TL Salz

1 TL Chiliflocken

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL Backpulver

4 EL Mehl

1 Liter Öl zum Frittieren (z.B. Mais- oder Olivenöl)

150 ml Tahini-Paste (Sesammus)

1 Zitrone

Cayennepfeffer

Füllung Geschmack: Petersilie, Zwiebel, Tomaten, Salatblätter, ein paar Gurkenscheiben, Möhrenraspel oder Rotkohl

frisches Fladenbrot oder Pitabrot zum Toasten

Die Zubereitung

Am Vortag die Kichererbsen einer Schüssel ausreichend mit Wasser bedecken und rund 12 Stunden einweichen. Anschließend abgießen. Dann die Petersilie, Frühlingszwiebeln und eine Knoblauchzehe grob hacken.

Die gehackten Zutaten zu den Kichererbsen in eine Schüssel geben und mit Salz, Chiliflocken, gemahlenem Kreuzkümmel, Backpulver und Mehl mischen und dann mit dem Pürierstab zerkleinern. Falls die fertige Masse zu matschig ist, kann noch etwas Mehl dazugegeben werden.

Aus der Masse kleine Bällchen oder Taler formen. Da wir kleine Pitafladen füllen wollen, formen wir flache, nicht allzu große Plätzchen. Dann passen nachher mehr ins Brot! Die Plätzchen für 20 Minuten ins Gefrierfach oder für ein paar Stunden in den Kühlschrank legen, damit sie beim Frittieren nicht auseinander fallen.

In der Zwischenzeit die Tomaten und den Salat waschen sowie die Soße zubereiten. Dafür die zweite Knoblauchzehe, das Sesammus, gemahlenen Kreuzkümmel, Cayennepfeffer, Salz, 1 EL Zitronensaft und etwa 6 EL Wasser verrühren. Um die Schärfe abzumildern, kann man noch einen Teelöffel Schmand und / oder Agavendicksaft unterrühren.

Jetzt ist alles fertig vorbereitet und es geht ans Brutzeln: Dazu etwa 1 Liter Öl im Wok oder in einer hohen Pfanne erhitzen und die gekühlten Falafelbällchen goldbraun frittieren. Das Öl muss schön blubbern, wenn die Falafel drin sind, und die Falafel sollten ausreichend Platz haben, eventuell also in zwei bis drei Etappen alle Falafel nacheinander frittieren. Je nach Größe dauert das etwa 3 bis 4 Minuten, je heißer das Fett wird, desto schneller sind sie fertig. Im Zweifel einfach mit einem Bällchen zur Probe ausprobieren. Außen sollen sie leicht knusprig, innen schön fluffig sein. Mit einer Schöpfkelle herausnehmen und auf Küchenkrepp oder im Sieb das Fett abtropfen lassen.

Tamta bojbetk!"

(Das ist Arabisch und heißt "Guten Appetit")