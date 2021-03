Rezept: Gebrannte Mandeln einfach selber machen

× Erweitern © Tanya Blümke Rezept: Gebrannte Mandeln selbermachen

Aus zwei leckeren Zutaten und etwas Wasser kann man zaubern: Wenn man sie richtig zusammenrührt, entstehen daraus Erinnerungen an Karussellfahrten, Kinderlachen und kandierte Leckereien. In Beutelchen mit Bändchen in Frühlingsfarben verpackt, werden sie zur süßen Osterüberraschung zum Verschenken. Aber Vorsicht: Die Dinger machen süchtig!

Die Zutaten für 6 Portionen

150 ml Wasser

300 g Zucker

1 bis 2 Pk. Vanillezucker

1 TL Zimt (optional)

300 g ungeschälte Mandeln

× Erweitern Rezept: Zutaten für gebrannte Mandeln

Die Zubereitung in nur 15 Minuten

Zuerst 150 ml kaltes Wasser in eine beschichtete Pfanne geben. Zucker, Vanillezucker und – wer mag – Zimt einrühren.

× Erweitern Rezept: Gebrannte Mandeln selbermachen

Alles aufkochen und etwa 10 Minuten köcheln, bis das Wasser verdunstet und eine sirupartige Karamellmasse entstanden ist. Dann erst werden die Mandeln hinzugegeben und gut durchgerührt.

× Erweitern Rezept: Gebrannte Mandeln, Zucker und Wasser aufkochen

Die Herdtemperatur reduzieren und alles auf maximal mittlerer Hitze weiterrühren, bis der Zucker vollständig karamellisiert und die Mandeln komplett mit einer dicken Zuckerschicht überzogen sind.

× Erweitern Rezept: Gebrannte Mandeln karamellisieren

Die Mandeln auf Backpapier gut auskühlen lassen. Keine Sorge, wenn erstmal alles verklumpt. Sobald die Mandeln ausgekühlt sind, lassen sie sich gut trennen.

× Erweitern Rezept: Gebrannte Mandeln auskühlen auf Backpapier

Zum Verschenken haben wir die gut ausgekühlten Mandeln in Butterbrot-Tüten gefüllt und mit Bändchen in Frühlingsfarben verschlossen. So sehen sie nicht nur hübsch aus, sondern halten auch länger.