× Erweitern © Tanya Blümke Rezept: Mini-Apfel-Gugelhupfe

Es ist Apfelkuchenzeit, und weil morgen die beste Freundin vom Kind Geburtstag hat, backen wir mal nicht die klassische Tarte, sondern niedliche Gugelhupfe mit Mandeln. Die haben den Vorteil, dass man sie nach Lust und Laune bunt und süß dekorieren kann. Los geht's mit der Zutatenliste für 12 kleine Küchlein. Wir haben nur eine Form für 6 Mini-Gugelhupfe und backen daher in zwei Schichten. (Und warum ihr auf dem Foto oben nur zehn Küchlein seht, klären wir auch noch...)

Zutaten für 2 x 6 Mini-Gugelhupfe

Mini-Gugelhupf-Formen

etwas Butter zum Ausfetten der Förmchen

etwas Mehl zum Ausstäuben der Förmchen

2 Äpfel, zum Beispiel Boskoop

3 TL Saft und 1/2 TL Abrieb einer Biozitrone

2 Eier

30 g Zucker oder 3 EL Agavendicksaft

2 Pck. Vanillezucker

1 TL Zimt oder Spekulatiusgewürz

1 Prise Salz

60 g Mehl

1 TL Backpulver

75 gemahlene Mandelkerne

Puderzucker zum Bestäuben oder für Zuckerguss

Kuvertüre und Dekoperlen nach Geschmack

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

So werden die Kuchen gebacken

Zuerst den Ofen auf 200° Ober-/Unterhitze vorheizen und die Gugelhupförmchen fetten und mit Mehl ausstäuben. Dann die Äpfel schälen, die Kerngehäuse entfernen, fein raspeln und mit dem Zitronensaft vermischen.

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker, Zimt oder Spekulatiusgewürz, einer Prise Salz und dem Zitronenabrieb schaumig schlagen. Mit dem weißen Industriezucker wird die Masse schaumiger, aber wer darauf verzichten möchte, kann ebenso gut Agavendicksaft oder Birkenzucker verwenden.

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

Als nächstes wird das Mehl mit dem Backpulver vermischt, über die Ei-Zucker-Masse gesiebt und untergerührt. Danach die gemahlenen Mandeln und die Apfelraspel unterheben.

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

Den Teig in die vorbereiteten Förmchen füllen und im vorgeheizten Ofen ungefähr 20 Minuten goldbraun backen.

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

Anschließend aus dem Ofen nehmen und einige Minuten abkühlen lassen, damit sich die Kuchen gut aus den Förmchen lösen lassen. (Wer zu ungeduldig ist, so wie ich, hat am Ende möglicherweise nur zehn anstelle der geplanten zwölf Küchlein, hüstel...). Während unsere ersten sechs Hupfe auf dem Kuchengitter vollständig auskühlen, backen wir die zweite Schicht. Nicht vergessen, die Form vorher nochmals mit Butter und Mehl zu präparieren.

Endlich: Die partytaugliche Dekoration

Bei der Dekoration gibt es kaum Grenzen: Guss aus Puderzucker mit Zitrone und Lebensmittelfarbe, flüssige Kuvertüre, bunte Zuckerperlen, Schokoraspeln, erlaubt ist, was schmeckt!

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

Wir wollten ursprünglich nur eine dicke Schicht Puderzucker drüberstreuen, aber Opa meinte: Da muss gaaaaaanz viel Schokolade drauf. Überredet... Also haben wir Zartbitterkuvertüre und Nougatmasse im Wasserbad erwärmt, dann in einer Schüssel gemischt und mit dem Teelöffel oben auf die Küchlein gegossen, schön viel, damit der Guss gut an den Seiten herunterlaufen kann. Auf der noch flüssigen Schokoschicht halten die Krokantstreusel und Zuckerperlen ja auch viel besser...

× Erweitern Rezept: Gugelhupfe mit Äpfeln

... obwohl wir die Puderzuckervariante auch sehr hübsch finden. Oder was meint ihr?