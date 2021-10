Rezept: Augen am Spieß

× Erweitern © Barbara König Halloween-Rezept: Augäpfel am Spieß

Je süßer der Grusel, desto lecker! Braucht ihr noch etwas echt Schockendes für eure Halloween-Party? So rundum schaurig-schmeckend und erschreckend? Aber gerne doch:

© Barbara König Halloween Rezept, Augäpfel am Spieß

Das wird gebraucht:

250 g Löffelbiskuits

50 g weiche Butter

150 g Frischkäse

1 Pk. Vanillezucker

60 g Puderzucker

400 g weiße Kuvertüre

100 g Vollmilchkuvertüre

30 bunte Smarties

rote Lebensmittelschrift aus der Tube

ca 30 Cake-Pop-Stiele

So wird's gemacht:

Zuerst werden die Löffelbiskuits fein zerbröselt, zum Beispiel mit einem Mixer oder Pürierstab in einem hohen Behälter. Man kann sie auch in einer großen Schüssel aneinander verreiben. Zu den Bröseln die Butter, den Frischkäse, den Puder- und Vanillezucker in die Schüssel geben und alles mit einem Handrührgerät zu einem Teig vermengen. Daraus etwa walnuss- oder lolligroße Kugeln formen und auf einem Teller oder Tablett auslegen und mindestens eine Stunde kühlen.

Während die Kugeln kühlen, wird die Kuvertüre im Wasserbad geschmolzen. Dann wird eine Vorrichtung gebaut - sofern nicht vorhanden - in die die fertigen Lollis später zum Trocknen eingesteckt werden können. Das kann der Deckel von einem Schuhkarton sein, eine Eierschachtel oder ein großer Kürbis. Ein paar Gläser oder große Knetekugeln gehen auch.

Die Stiele werden nun vorsichtig etwa bis zur Mitte in die fertig gekühlten Teigkugeln gesteckt. Den Stiel langsam wieder herausdrehen, in die flüssige weiße Kuvertüre tunken und zurück in die Teigkugel stecken, ohne das Loch weiter auszudehnen. So verrutschen die Stiele später nicht.

Wenn alle Kugeln einen Stiel haben, werden sie nacheinander in die Kuvertüre getaucht. Auf die noch flüssige Kuvertüre wird jeweils ein Smartie-Auge - also quasi die Linse - geklebt. In die flüssige Vollmilchkuvertüre einen Schaschlik-Spieß tunken und damit die Pupillen auf die Smarties tupfen. Zum Schluss mit der roten Lebensmittelschrift Adern auf die getrockneten Augäpfel zeichnen.

Dieses schaurig-süße Rezept haben wir aus dem Buch "Halloween", in dem sich auch noch leckere Gehirnkekse, Blutsuppe und viele Geschichten für die perfekte Halloween-Party finden. Schaut und hört mal rein!