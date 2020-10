Rezept: Kürbis-Muffins zu Halloween

× Erweitern Kürbismuffins und Gruselkürbisse zu Halloween

Gruselige Fratzen in Kürbisse schnitzen, ist zu Halloween ein großer Spaß für Kids. In die relativ "weiche" Hokkaido- und Butternutschale lassen sich mit einem kleinen Gemüsemesser recht einfach Löcher für Augen, Nase und Mund schneiden. Das Aushöhlen ist ein etwas größerer Kraftakt oder braucht etwas Geduld. Teelichte bringen die schön gruselige Beleuchtung, und aus dem Fleisch lassen sich im Handumdrehen Kürbisbrot oder Muffins backen, die sich auch gut ein paar Tage halten und noch als Snack mit in die Schule gehen können.

Wir haben uns für Muffins entschieden, die nicht zu süß sind und sich nach Lust und Laune dekorieren lassen.

Für 12 Muffins braucht man:

Zutaten für Kürbismuffins zu Halloween

Muffinbackblech und Papierförmchen

Große Rührschüssel

Mixer, ggflls. Pürierstab

300 g Weizen- oder Dinkelmehl

100 g Zucker (weiß oder braun)

400 g Kürbispüree (wir haben 2 Hokkaido- und einen Butternut-Kürbis dafür ausgehöhlt)

1 El Butter (vegane Alternative: Kokosbutter)

2 Tl Backpulver

60 ml Olivenöl

60 ml Milch (vegane Alternative: Hafermilch)

1/2 Tl Salz

½ Tl Ingwer und eine großzügige Prise Muskatnuss (gemahlen)

2 Tl Zimt

3 Eier (vegane Alternative: 100 g ungesüßtes Apfelmus)

Essbare Deko oder Kuvertüre nach Geschmack

Für die kinderleichte Zubereitung klickt euch durch die Fotogalerie: