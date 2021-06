Rezept: Mini-Donuts aus dem Ofen

× Erweitern alle Fotos © Kati Naumann Rezept: Mini-Donuts aus dem Backofen

Ihr sucht etwas Leckeres und gleichzeitig Dekoratives für den Kindergeburtstag, das Kita-Fest, die Schulfeier oder die Sommerparty mit Kindern im Garten? Dann könnte dieses Rezept genau das richtige sein: Das Backen ist eine ganz einfache Sache, und das Dekorieren geht fix und macht vor allem Riesenspaß, versprochen!

Dann lasst uns gleich loslegen. Dies sind die Zutaten für etwa 18 selbst gemachte Mini-Backofen-Donuts:

Für den Teig

1/2 Würfel frische Hefe oder 1 Tüte Trockenhefe

500 g Mehl

100 g Zucker

1 Prise Salz

250 ml lauwarme Milch

100g zimmerwarme Butter

1 Vollei

1 Eigelb

eine große Schüssel

falls vorhanden, Backformen für Donuts - es geht aber auch ohne

Für die Dekoration

weiße Schokolade

dunkle Schokolade

bunte Streusel, essbares Konfetti, Zuckerperlen o.ä.

Lebensmittelfarbe

Backpinsel

2 kleine Gefriertüten

2 Töpfe zum Schmelzen der Schokolade

Und so werden sie gebacken:

Zuerst alle benötigten Zutaten bereitstellen, Butter und Eier frühzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie beim Mischen etwas die gleiche Zimmertemperatur haben und nicht zu kalt sind. Zuerst wird die frische Hefe in die lauwarme Milch gebröselt und gut aufgelöst. (Bei Trockenhefe fällt dieser Schritt weg, die kann direkt ins Mehl gemischt werden.) Dann wird das Mehl in eine große Schüssel gegeben und eine faustgroße Mulde in die Mitte gedrückt. In die lauwarme Hefe-Milch-Mischung den Zucker geben und die flüssige Mischung vorsichtig in die Mulde gießen. Die Flüssigkeit nach und nach mit etwas Mehl von außen verrühren. Den fertig gekneteten Teig zu einer Kugel formen und die Schüssel mit einem Tuch bedecken und mindestens 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Dann die übrigen Zutaten –also die Eier, weiche oder zerlassene lauwarme Butter sowie eine Prise Salz – dazugeben und nochmal ordentlich durchkneten.

Falls ihr Donutformen benutzt, fettet diese aus. Teilt den Teig in drei gleiche Teile und diese weiderum in jeweils sechs gleichgroße Kugeln. Die lassen sich am besten rollen, wenn man sie vorher in etwas Mehl wälzt. Die Kugeln ein bisschen plattdrücken und in die Mitte ein Loch stechen, zum Beispiel mit einem Kochlöffelstiel. Jetzt kommen die Teigrohlinge in die Form. Ohne Form kann man die Rohlinge einfach direkt aufs Backpapier legen (nicht zu dicht aneinander, da der Teig im Ofen noch aufgeht). Macht das Gleiche mit den anderen beiden Teigdritteln. Unser Teig hat für 18 bis 20 Donuts gereicht.

Jetzt lassen wir die Donuts im 40 Grad warmen Ofen noch einmal 30 Minuten gehen. Danach wird der Backofen auf 160 Grad geheizt und die Donuts für ca. 15 Minuten goldgelb gebacken. Außerhalb des Ofens abkühlen lassen und dann vorsichtig aus der Form lösen.

Und jetzt kommt der Spaß: Die bunte Donut-Deko

Während die Donuts abkühlen, in einem Wasserbad die Schokolade schmelzen. Beginnt mit der dunklen und pinselt die obere Hälfte einiger Donuts mit dunkler Schokolade ein und stellt sie auf ein Kuchengitter. Hebt ein wenig von der dunklen Schokolade auf und füllt sie in einen Gefrierbeutel. Schmelzt nun die weiße Schokolade und färbt sie, wenn ihr Lust habt, mit Lebensmittelfarbe ein. Pulverfarben lassen sich gut mit der dickflüssigen weißen Schokolade mischen. Bei den flüssigen Farben kann es passieren, dass die Schokolade ein wenig klumpt. Jetzt die restlichen Donuts mithilfe des Pinsels mit Schokolade überziehen oder wahlweise in ein Schokobad in einem tiefen Teller zur Hälfte eintauchen. Solange die Schokoladenglasur noch etwas flüssig ist, die Zuckerdeko aufstreuen. Mit dem Gefrierbeutel, in den an einer Ecke ein kleines Loch geschnitten wurde, können mit der flüssigen Schokolade auch feine Linien, lustige Punkte oder kleine Kreise aufgemalt werden. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Und zum Schluss: Gekühlt genießen!

Die fertigen Donuts kommen für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit die Glasur fest wird. Auf einem hübschen Teller oder einer Etagere gestapelt, sind sie fertig zum Servieren oder fürs Buffet.

Diese und noch mehr leckere Anregungen und Ideen finden sich in Kati Naumanns Kinderbuchreihe Schulcafé Pustekuchen. Dort zaubert Oma Moma die köstlichsten Sachen zum Nachmachen. Viel Spaß!