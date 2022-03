Super-Gemüse zum Nachtisch

× Erweitern © Canva Rezept: Rhabarberkompott

Viele denken ja, Rhabarber sei Obst. Tatsächlich ist Rhabarber ein Gemüse, genauer: eine Gebirgspflanze, die zum Beispiel im Himalaya und in Zentralchina wächst und erst im 19. Jahrhundert nach Europa kam. Im Frühsommer schmeckt er besonders gut, und auch kleine Kinder dürfen Rhabarber essen. Wegen der Säure sollte er aber ein wenig gesüßt werden. Besonders lecker wird Rhabarber als Kompott mit Pudding oder Grießbrei. Die Kombination mit Milchprodukten ist deshalb prima, weil sie die Oxalsäure im Rhabarber neutralisieren. Rhabarber ist kalorienarm und enthält viel gesundes Vitamin C.

Die Zutaten

2 – 3 Stangen Rhabarber

1/2 Packung Vanillezucker

etwas Zucker (nach Geschmack)

ca. 1 TL Maisstärke

Die Zubereitung

Den Rhabarber gut waschen, nach Bedarf schälen. Dann werden die Stangen in dicke Scheiben geschnitten. Am besten so daumendick. In das köchelnde Wasser auf dem Herd kommt der Vanillezucker. Dann die Rhabarberstücke ins Wasser geben und kochen lassen, bis der Rhabarber weich ist. Das dauert nicht lange. Mit etwas Maisstärke wird alles angedickt und mit Zucker, Honig oder Agavendicksaft gesüßt. Gut abschmecken!

Buchtipp

Gefunden haben wir dieses Rezept im Buch „Poolah und das Rhabarber-Kompott“, in dem sich die fünf Freunde Ping, Hops, Gru-Gru, Polaah und Mampf auf die Suche nach den Zutaten für das perfekte Rhabarber-Kompott machen. Ein tolles Buch zum Thema Gärtnern und Kochen – und über Freundschaft!

Michael Engler (Autor), Joëlle Tourlonias (Illustratorin), 360 Grad Verlag, März 2022, ISBN 978-3-96185-538-4, ab 5 Jahre