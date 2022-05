× Erweitern © NEVEREST Lifelong Learning GmbH Rezept: Süßer Polenta-Kuchen mit Gänseblümchen

Wer Abenteuer in der Natur sucht, muss seinen Camping-Ausflug gut planen. Besonders die Verpflegung sollte nicht zu viel Gewicht haben und einfach zuzubereiten sein. Damit es dabei auch noch gut schmeckt und obendrein gesund ist, braucht man nur ein paar gut geeignete Zutaten zum Einpacken - und ein wenig Pflanzenkunde. So kann man den Speiseplan beim Zelturlaub und am Lagerfeuer nämlich fast unendlich erweitern. Gänseblümchen zum Beispiel sehen nicht nur hübsch aus und sind fast das ganze Jahr verfügbar, aufgrund ihres leicht zitronigen Geschmacks passen sie hervorragend zu Süßspeisen, und in ihren Blüten und Blättern sind wertvolle Nährstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Vitamin A enthalten.

Polenta ist so eine sensationelle Zutat, die nur mit heißem Wasser übergossen werden muss und bei Wanderungen kaum ins Gewicht fällt: Die Grießkügelchen aus Mais sind ein toller Energielieferant und haben ein kleines Packmaß, da sie durch das heiße Wasser ums Doppelte aufgehen. Neben zahllosen pikanten Zubereitungsarten kann man auch leckere Süßigkeiten aus ihnen kochen:

Für 4 bis 5 kleine Kuchen werden diese Zutaten benötigt:

300 g Minuten-Polenta (mit herkömmlicher Polenta verlängert sich lediglich der Kochvorgang)

etwa 500 ml Wasser

Banane, Apfelmus oder Marmelade zum Süßen

Gänseblümchen, Löwenzahn, Wiesen-Witwenblume, Wiesenbocksbart oder Wiesensalbei zum Dekorieren und Mitessen

So werden sie zubereitet:

Kochendes Wasser über die Polenta leeren und gut verrühren. Kurz quellen lassen. Nach Belieben mit einer zerdrückten Banane, Apfelmus oder Marmelade süßen. Mithilfe von Silikonformen, die sehr wenig wiegen, kann man einfache Küchlein formen, glatt streichen und auf einen Teller stürzen. Mit den Blüten verzieren.

