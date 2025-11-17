Bananen-Butter-Kekse

Babyfreundlich backen, heißt: frei von Zucker und Konservierungsstoffen, mit wenigen Zutaten und gerne mit gesundem Obst. Viel Arbeit sollte es auch nicht machen, Eltern haben schließlich genug zu tun. Und dann sollte es unbedingt lecker schmecken, schön saftig und zart sein.

Damit uns die Kleinsten beim weihnachtlichen Plätzchenknabbern nicht immer nur zuschauen müssen, kommt hier ein Rezept für eure zahnlosen Naschkätzchen.

So werden die Baby-Butterkekse gebacken:

Bananen fein zerstampfen und mit den übrigen Zutaten gut verkneten Teig ausrollen und nach Belieben ausstechen Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Im vorgeheizten Backofen bei ca. 12 bis 15 Minuten backen. Anschließend auskühlen lassen.

Mit etwas Puderzuckerschnee schmecken die natürlich auch den größeren Geschwisterkindern richtig lecker.

Foto: Farina Schildmann/Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben

