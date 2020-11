Spuren suchen statt Stiefel plündern

× Erweitern © pxhere.com Nikolauswanderung

Diese Aktion ist bestens geeignet, um sie mit einer befreundeten Familie oder der/m besten Freundïn aus der Kitagruppe gemeinsam zu gestalten: Ein Erwachsener verkleidet sich als Nikolaus und legt im Wald oder Park Spuren für die Kinder. Äpfel, Plätzchentüten oder Schoko-Nikoläuse werden ähnlich wie zu Ostern am Wegesrand oder in Büschen und Hecken versteckt. Wie bei einer Schnitzeljagd können dazu Zettelchen mit Hinweisen oder Pfeilen platziert werden, es geht aber auch ohne. Einige Zeit später begibt sich die Gruppe mit den Kindern, ausgestattet mit Stoffbeutelchen, auf Nikolaus‘ Fährte und sammelt die kleinen Geschenke ein. Am Ende der Route wartet der Nikolaus, der sich als Dankeschön über vorgetragene Gedichte oder einen kleinen Kinderchor freut.