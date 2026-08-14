10 Jahre für Vielfalt und Teilhabe

Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung

Ein buntes, tolerantes Miteinander fällt nicht vom Himmel – es wächst dort, wo schon die Kleinsten lernen, was Zusammenhalt bedeutet. Seit zehn Jahren setzen die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“ im Bremer Norden ein unüberhörbares Zeichen für gelebte Vielfalt.

Vom 9. bis 25. September 2026 laden die Werkstatt Antidiskriminierung und zahlreiche Partner:innen zu über 17 kostenfreien Veranstaltungen nach Vegesack, Burglesum und Blumenthal ein. Gefördert über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, richtet sich das Jubiläumsprogramm gezielt an Familien, Kinder und Jugendliche.

In Zeiten, in denen Vorurteile und rechte Tendenzen zunehmen, schafft die Reihe Raum für Begegnung, Aufklärung und Mut. Für den Nachwuchs wird Demokratie dabei ganz praktisch greifbar: Wenn Kinder ab 4 Jahren beim Bilderbuchkino der „Omas gegen Rechts“ lauschen, ab 6-Jährige beim Lego-Workshop ihre Ideen von Vielfalt steinweise umsetzen oder im Regenbogen-Café eigene Kleidung per Siebdruck gestalten und ergänzende Workshops für Teenager:innen die Zivilcourage fördern, beweist das Jubiläum: Eine offene Gesellschaft braucht Köpfe und Hände jeden Alters.

Hier kommen eure Highlights: 

  • 1
    Meeresforscherin

    © Canva

    10.09.2026 15:30 - 17:30

    Freizi Alt-Aumund

    Im Workshop diskutieren Jugendliche ab 13 Jahren gemeinsam über die Arbeitserfahrungen von Frauen in den Meereswissenschaften.

  • 2
    Bunker Valentin

    © Henry Fried/LZpB Bremen

    13.09.2026 14:00

    Denkort Bunker Valentin

    In einer Führung erkunden die Besucher:innen gemeinsam den historischen Ort und erfahren, wie das rassistische System der NS-Zwangsarbeit funktionierte.

  • 3
    Jugendliche

    © Canva

    14.09.2026 16:00 - 17:30

    Freizi Alt-Aumund

    Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* sind Menschen ab 12 Jahren zum interaktiven Workshop eingeladen.

  • 4
    Oma, Vorlesen, Großmutter

    © Canva

    15.09.2026 16:00

    Stadtteilbibliothek Vegesack

    Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* hören Kinder ab 4 Jahren eine Geschichte über Vielfalt und Zusammenhalt.

  • 5
    Regenbogen, TransMenschen

    © Canva

    17.09.2026 18:00 - 19:00

    Trans* Net Bremen

    Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Die diesjährigen Aktionswochen* laden Jugendliche ab 14 Jahren zum Online-Vortrag ein.

  • 6
    Bilderbuchkino, Stadtbibliothek Bremen

    Foto: Stadtbibliothek Bremen

    18.09.2026 15:00 - 16:00

    Stadtteilbibliothek Vegesack

    Muttersprachler:innen in arabischer, englischer, türkischer und deutscher Sprache abenteuerliche und berührende Geschichten über Vielfalt und Zusammenleben.

  • 7
    Siebdruck, Regenbogen

    © Canva

    24.09.2026 15:00 - 19:00

    Freizi Alt-Aumund

    Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* erwartet euch heute Live-Siebdruck:

  • 8
    Lego-Treff

    © Pexels / Lego

    25.09.2026 16:00 - 17:00

    Stadtteilbibliothek Vegesack

    Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* lädt Mareike Strechel Kinder ab 4 Jahren zum Lego-Workhsop ein.

  • 9
    Junge Männer, Vielfalt

    © Canva

    12.09.2026 20:00

    KITO Altes Packhaus Vegesack

    Mit seinem ersten Buch greift Autor Patrick van Lier eine der zentralen Fragen aktueller Gleichstellungsdebatten auf.

  