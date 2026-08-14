10 Jahre für Vielfalt und Teilhabe

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Vielfalt, Diversität, Gesellschaft, Antidiskriminierung
Ein buntes, tolerantes Miteinander fällt nicht vom Himmel – es wächst dort, wo schon die Kleinsten lernen, was Zusammenhalt bedeutet. Seit zehn Jahren setzen die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“ im Bremer Norden ein unüberhörbares Zeichen für gelebte Vielfalt.
Vom 9. bis 25. September 2026 laden die Werkstatt Antidiskriminierung und zahlreiche Partner:innen zu über 17 kostenfreien Veranstaltungen nach Vegesack, Burglesum und Blumenthal ein. Gefördert über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, richtet sich das Jubiläumsprogramm gezielt an Familien, Kinder und Jugendliche.
In Zeiten, in denen Vorurteile und rechte Tendenzen zunehmen, schafft die Reihe Raum für Begegnung, Aufklärung und Mut. Für den Nachwuchs wird Demokratie dabei ganz praktisch greifbar: Wenn Kinder ab 4 Jahren beim Bilderbuchkino der „Omas gegen Rechts“ lauschen, ab 6-Jährige beim Lego-Workshop ihre Ideen von Vielfalt steinweise umsetzen oder im Regenbogen-Café eigene Kleidung per Siebdruck gestalten und ergänzende Workshops für Teenager:innen die Zivilcourage fördern, beweist das Jubiläum: Eine offene Gesellschaft braucht Köpfe und Hände jeden Alters.
Hier kommen eure Highlights:
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1
10.09.2026 15:30 - 17:30
Frauen in der Meeresforschung
Im Workshop diskutieren Jugendliche ab 13 Jahren gemeinsam über die Arbeitserfahrungen von Frauen in den Meereswissenschaften.
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2
13.09.2026 14:00
Was geschah am Bunker?
In einer Führung erkunden die Besucher:innen gemeinsam den historischen Ort und erfahren, wie das rassistische System der NS-Zwangsarbeit funktionierte.
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3
14.09.2026 16:00 - 17:30
Vielfalt leben
Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* sind Menschen ab 12 Jahren zum interaktiven Workshop eingeladen.
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4
15.09.2026 16:00
Bilderbuchkino spezial: Omas gegen rechts
Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* hören Kinder ab 4 Jahren eine Geschichte über Vielfalt und Zusammenhalt.
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5
17.09.2026 18:00 - 19:00
Die Lebenssituation von Trans*-Menschen in Deutschland
Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Die diesjährigen Aktionswochen* laden Jugendliche ab 14 Jahren zum Online-Vortrag ein.
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6
18.09.2026 15:00 - 16:00
Multilinguales Bilderbuchkino
Muttersprachler:innen in arabischer, englischer, türkischer und deutscher Sprache abenteuerliche und berührende Geschichten über Vielfalt und Zusammenleben.
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7
24.09.2026 15:00 - 19:00
Regenbogen-Café
Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* erwartet euch heute Live-Siebdruck:
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8
25.09.2026 16:00 - 17:00
Vielfalt bauen
Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* lädt Mareike Strechel Kinder ab 4 Jahren zum Lego-Workhsop ein.
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9
12.09.2026 20:00
Was wir Männer wirklich verlieren
Mit seinem ersten Buch greift Autor Patrick van Lier eine der zentralen Fragen aktueller Gleichstellungsdebatten auf.