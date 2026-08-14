10 Jahre für Vielfalt und Teilhabe

× Erweitern © Canva Vielfalt, Diversität, Gesellschaft, Antidiskriminierung

Ein buntes, tolerantes Miteinander fällt nicht vom Himmel – es wächst dort, wo schon die Kleinsten lernen, was Zusammenhalt bedeutet. Seit zehn Jahren setzen die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“ im Bremer Norden ein unüberhörbares Zeichen für gelebte Vielfalt.

Vom 9. bis 25. September 2026 laden die Werkstatt Antidiskriminierung und zahlreiche Partner:innen zu über 17 kostenfreien Veranstaltungen nach Vegesack, Burglesum und Blumenthal ein. Gefördert über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, richtet sich das Jubiläumsprogramm gezielt an Familien, Kinder und Jugendliche.

In Zeiten, in denen Vorurteile und rechte Tendenzen zunehmen, schafft die Reihe Raum für Begegnung, Aufklärung und Mut. Für den Nachwuchs wird Demokratie dabei ganz praktisch greifbar: Wenn Kinder ab 4 Jahren beim Bilderbuchkino der „Omas gegen Rechts“ lauschen, ab 6-Jährige beim Lego-Workshop ihre Ideen von Vielfalt steinweise umsetzen oder im Regenbogen-Café eigene Kleidung per Siebdruck gestalten und ergänzende Workshops für Teenager:innen die Zivilcourage fördern, beweist das Jubiläum: Eine offene Gesellschaft braucht Köpfe und Hände jeden Alters.

Hier kommen eure Highlights: