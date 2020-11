Der November-Lockdown

Nicht nur für Kultur und Gastro wird es nochmal hart, auch Familien sind von den neuen Maßnahmen sehr betroffen. Damit keiner den Überblick verliert, fassen wir die Beschlüsse, die vom 2. bis 30. November 2020 in Bremen gelten, zusammen. Ziel ist, die Zahl der Neuinfektionen in den unten genannten Bereichen möglichst auf Null zu reduzieren, auch damit Schulen und Kitas nicht wieder geschlossen werden müssen.

Folgende Maßnahmen wurden beschlossen:

Zusammenkünfte von maximal 10 Personen aus zwei Hausständen sind erlaubt.

maximal zwei Personen oder Personen aus einem Hausstand dürfen sich zum Individualsport treffen.

Kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind verboten.

Private Feierlichkeiten sind mit maximal 10 Personen erlaubt, das gilt sowohl in öffentlichen, angemieteten sowie privaten Räumlichkeiten.

Clubs und Diskotheken, Festhallen und ähnliche Vergnügungsstätten bleiben geschlossen.

Theater, Opern, Kinos, Konzerthäuser und Museen bleiben geschlossen.

Schwimmbäder, Saunen und Fitnessstudios bleiben geschlossen.

Messen können nicht stattfinden.

Gastronomiebetriebe sind geschlossen, der Außerhausverkauf von Speisen und Getränken bleibt zulässig.

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der nichtmedizinischen Körperpflege wie Kosmetikstudios, Tattoostudios, Nagelstudios sind geschlossen. Friseursalons bleiben geöffnet.

Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels und anderen Beherbergungseinrichtungen sind verboten.

Im Groß- und Einzelhandel findet eine Begrenzung der Kundendichte statt. Es dürfen sich nur so viele Kundinnen und Kunden gleichzeitig in den Verkaufsräumen aufhalten, dass je Kunde eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung steht.

Diese Maßnahmen sind Teil der 19. Corona-Verordnung des Landes Bremen, die im Wortlaut hier nachzulesen ist.

Aber Kopf hoch: Ein Monat ist schneller vorbei, als man denkt! Und wie man in diesem November die Laune in der Familie hochhält, erzählen wir euch täglich neu auf unseren Seiten. Zum Beispiel mit diesen Tipps für Optimismus in Krisenzeiten, Basteltipps für Familien und ständig neuen digitalen Events!