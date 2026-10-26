Jedem Kind ein Fahrrad!

× Erweitern © Mirella Rodewald Bremer Radmusikanten

Thomas lässt den Blick stirnrunzelnd über sieben Montageständer wandern. An jedem hängt ein Rad. Mal fehlt das Vorderrad, mal der Sattel. An einem steht ein seltsames Unikat aus Laufrad und Fahrrad, am anderen nur noch der nackte Rahmen. Er fragt seinen Kollegen: „Da bist du gerade dran?“ Der grinst: „Ich war überall dran.“ Thomas grinst zurück, schnappt sich ein kleines Mädchenrad, setzt sich auf den Boden und beginnt zu schrauben.

Neun Ehrenamtliche sind an diesem Tag in der Werkstatt des Vereins zugange. Viel abgesprochen wird hier nicht. Jeder weiß, was zu tun ist. Zwischen Kinderfahrrädern, Werkzeugkisten, Ersatzteilen und ausgebauten Reifen wird geschraubt, geprüft, gesucht und ausprobiert. Mal summt jemand leise vor sich hin, mal pfeift einer, dann klappert Metall auf Metall. Die Atmosphäre ist locker, ungezwungen, fast beiläufig und gerade deshalb wirkt alles eingespielt.

Vom Fundrad zur wertvollen Spende

× Erweitern © Mirella Rodewald Bremer Radmusikanten

Die Aufgabe ist einfach und gleichzeitig knifflig: Möglichst viele Fahrräder für Kinder fit zu machen. Thomas zeigt auf einen Schwung Räder verschiedener Größen. Die hat eine Wohnungsbaugesellschaft gerade vorbeigebracht - Fundstücke aus aufgeräumten Kellern und verlassenen Fahrradständern. Alt, ramponiert oder unattraktiv - Räder, die niemand mehr beansprucht. Für die Bremer Radmusikanten aber sind sie genau richtig.

Was noch zu retten ist, wird repariert. Alle anderen werden zum Ersatzteillager. So wie ein Jungenrad, das auf den ersten Blick ordentlich aussieht, sich dann aber als „komplette Gurke“ entpuppt. Ein Helfer entscheidet trocken: „Also das schlachte ich jetzt aus.“ Wenig später hält er einen Sattel hoch und ruft seinem Nachbarn zu: „Wir können tauschen. Eine Lampe kannst du auch noch haben!“ Der andere schaut neugierig rüber. „Super. Das Schutzblech kann ich noch gebrauchen!“ Also wird auch das noch abgeschraubt.

In diesen kleinen Szenen zeigt sich, es geht nicht um Perfektion, sondern um die Sache selbst. „Unser Ziel ist, alle Schulen und Kitas mit genügend Rädern auszustatten, sodass der Bedarf für jedes Kind gedeckt ist“, erklärt Thomas Ort. In der Art, wie er es sagt, liegt die Überzeugung, dass dieses Ziel tatsächlich erreichbar ist.

Von der Wegwerfware in den Kreislauf

× Erweitern © Mirella Rodewald Bremer Radmusikanen

Angefangen habe alles an der Neuen Grundschule in Gröpelingen, berichtet Thomas. Das Prinzip dahinter ist ebenso pragmatisch wie sozial: Die Schulen verleihen die Räder kostenlos an Kinder und Familien, bleiben aber Eigentum der Einrichtungen. Werden die Kinder größer oder wechseln die Schule, geht das Rad an das nächste Kind weiter.

„Bei manchen Eltern fehlt es an allen Ecken - nicht nur am Finanziellen“, ist sich Thomas Orth sicher. Genau deshalb sei das Projekt wichtig. „Kinder lernen dadurch nicht nur Radfahren. Sie können ihren Radius erweitern.“ Der Satz bleibt im Raum stehen, weil er mehr meint als den Weg zur Schule oder zum Spielplatz. Wer Rad fahren kann, wird unabhängiger. Und vielleicht, so die Hoffnung, steigt das Kind später eher aufs Fahrrad als ins Auto. Thomas Ort will etwas zurückgeben, soziale Ungleichheit nicht bloß beklagen, sondern ihr im Kleinen etwas entgegensetzen. Der Impuls dazu entstand unterwegs, auf einer Zugfahrt. Dort traf er den Gründer eines ähnlichen Vereins aus Bonn. Viel Zeit hatten die beiden nicht, vielleicht 20 Minuten. Aber das Gespräch reichte, um eine Idee in Gang zu setzen. Thomas, ohnehin seit langem in der Radfahrerszene vernetzt, knüpfte in Bremen Kontakte und gründete schließlich den Verein Bremer Radmusikanten.

Weil es sinnvoll ist

× Erweitern © Mirella Rodewald Bremer Radmusikanten

So antwortet ein Ehrenamtlicher auf meine Frage nach dem Warum, als sei damit alles gesagt. Er arbeitet auch in einem Fahrradgeschäft in der Umgebung. „Dort bereiten wir Fahrräder für geflüchtete Menschen auf“, erzählt er. Schlechte Räder bekomme man erstaunlich selten. Oft seien es gute Fahrräder, die mit etwas Pflege wieder fit gemacht werden könnten.

Ein anderer präsentiert fast stolz seinen Fund des Tages: Aufbewahrungsboxen für kleine Ersatzteile. Ein Fahrradgeschäft um die Ecke schließt bald und er hat einfach mal nach Spenden gefragt. „Für mich ist das ein Hobby“, meint er schlichtweg. Aber nun berät er mich erstmal, wo der Aufkleber auf dem frisch fertiggestellten Mädchenrad am besten Platz findet. Gemeinsam überlegen wir, wie er gut sichtbar angebracht werden kann, ohne die Prinzessinnen-Motive und die vielen rosafarbenen Verzierungen zu verdecken – immer mit dem Gedanken bei dem Mädchen, dases mal fahren wird.

Thomas schaut in die Werkstatt „Ja, so wie es ist, kann es bleiben“, findet er. Vielleicht ist das die treffendste Beschreibung für diesen Ort. Denn hier bekommen nicht nur Fahrräder eine zweite Chance. Hier entstehen auch Begegnungen, die es sonst nie gegeben hätte. Thomas nennt es „Brücken bauen“. Zwischen Schulen und Ehrenamtlichen, zwischen Kindern und Mobilität.

Welches Fahrrad gehört zu mir?

× Erweitern © Mirella Rodewald Radmusikanten

Kurz nach den Ferien herrscht große Aufregung auf dem Schulhof der Neuen Grundschule Gröpelingen. Vor den Kindern stehen 26 aufbereitete Fahrräder, bunt gemischt, nummeriert und nach Größen sortiert. Doch welches Rad gehört wem?

Die neuen Besitzer:innen wurden zuvor ganz unkompliziert ermittelt. Beiläufig werden sie gefragt, ob sie bereits ein eigenes Fahrrad besitzen, ohne zu wissen, dass Fahrräder gespendet werden. „Kinder antworten dabei sehr ehrlich“, ist sich Schulleiter Jan Thielbar sicher. Wer auf die Frage nach einem eigenen Fahrrad mit „Nein“ antwortet, bekommt nach Zustimmung ein Rad. Ob tatsächlich ein konkreter Bedarf besteht, werde nicht weiter überprüft. „Am Ende ist ein Fahrrad bei jedem Kind an dieser Schule sinnvoll und richtig aufgehoben“, so Thielbar.Mit dem Ablauf ist Jan Thielbar äußerst zufrieden. Alles funktioniere unbürokratisch und problemlos. Und selbst wenn einmal ein Fahrrad verloren gehe oder gestohlen werde, sei das kein Drama. „Dann ist das eben so“, sagt er.

Bevor die Ausgabe beginnt, erinnert er die Kinder noch an die wichtigste Regel: Beim Radfahren gehört immer ein Helm dazu. Wer keinen hat, bekommt gleich einen mit.Dann geht alles schnell. Die Kinder werden aufgerufen, Lehrkräfte helfen bei der Suche nach dem passenden Rad. „Ach, wie cool!“, freut sich eine Pädagogin gemeinsam mit einem Kind. Die Begeisterung ist überall zu spüren. Eine andere findet die Aktion ebenfalls großartig und erinnert sich daran, dass sie selbst erst mit 10 Jahren ihr erstes Fahrrad von ihren Eltern bekam und spät Fahrradfahren lernte.

Während einige Kinder bereits sicher fahren können, müssen andere das Radfahren noch üben. Für sie ist das neue Fahrrad ein zusätzlicher Ansporn. Am Ende schieben viele glückliche Kinder ihr eigenes Fahrrad nach Hause. Für die Schule ist der Bedarf damit vorerst gedeckt, ganz so, wie es sich Thomas Orth erhofft hatte. „So schnell wachsen die Kinder aus den Fahrrädern nicht heraus“, sagt Schulleiter Jan Thielbar. Daher geht er davon aus, dass bei der nächsten Übergabe lediglich die neuen Erstklässler:innen mit Rädern ausgestattet werden müssen.

So funktioniert die Fahrradspende

Expand © Mirella Rodewald Bremer Radmusikanten

26 Zoll können an einer der sieben Abgabestellen der Bremer Radmusikanten gespendet werden. Die Räder müssen nicht perfekt sein – kleinere Defekte sind kein Problem. Wichtig ist lediglich, dass der Rahmen nicht verbogen ist und die Räder gerade laufen.

Auch Helme, Fahrradschlösser, Klingeln sowie gut erhaltene Ersatzteile werden gerne angenommen.

Wichtig: Fahrräder bitte nicht einfach abstellen. Alle Abgabestellen, Öffnungszeiten und Ansprechpartner sind auf der Vereinswebsite zu finden.

Abgabestellen in Bremen:

Bitte beachtet die Informationen und Details zu den Abgabestellen auf der Webseite des Vereins.

Wer kann ein Fahrrad erhalten?

Familien wenden sich am besten an ihre Schule oder Kita. Ist die Einrichtung noch nicht an das Netzwerk angeschlossen, kann sie unkompliziert Kontakt mit den Bremer Radmusikanten aufnehmen.

Das Angebot ist für Familien ebenso wie für Schulen und Kitas kostenlos. Die Einrichtungen können ihren Bedarf melden und die benötigte Anzahl an Fahrrädern anfragen.

So können alle helfen

Weitersagen: Macht eure Schule oder Kita auf das Angebot aufmerksam. Jede neue Partnereinrichtung hilft dabei, noch mehr Kinder mobil zu machen.

Macht eure Schule oder Kita auf das Angebot aufmerksam. Jede neue Partnereinrichtung hilft dabei, noch mehr Kinder mobil zu machen. Sachspende: Gebt ein gut erhaltenes Kinderfahrrad oder passende Fahrradteile an einer der sieben Sammelstellen ab.

Gebt ein gut erhaltenes Kinderfahrrad oder passende Fahrradteile an einer der sieben Sammelstellen ab. Geldspende: Ob einmalig oder regelmäßig – finanzielle Unterstützung hilft dabei, Reparaturen, Ersatzteile und den laufenden Betrieb zu finanzieren. Geldspenden sind steuerlich absetzbar; auf Wunsch stellt der Verein eine Spendenbescheinigung aus.

Zu den Bremer Radmusikanten im Web.