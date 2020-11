Zurück zum Distanzunterricht?

× Erweitern © KKH/Christian Wyrwa Kinder und Medien, Homeschooling

Angesichts der teils hohen Infektionszahlen und Quarantänefälle an Bremens Schulen fragen Eltern sich täglich, wann Distanzunterricht und Homeschooling wohl wieder losgehen. Fest steht: Sobald 25 Prozent der Schülerschaft einer Bildungseinrichtung in Quarantäne ist, muss der Regelbetrieb an Bremens Schulen wieder eingeschränkt werden.

Einerseits entwickelt sich das Infektionsgeschehen in Bremens Schulen sehr unterschiedlich, so dass es folgerichtig erscheint, konkrete Maßnahmen immer aus der individuellen Situation an der konkreten Schule abzuleiten. Andererseits sind die Gesundheitsämter und Corona-Ambulanzen hoffnungslos überfordert, so dass seit dem 10. November 2020 die Schulleitungen in Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und Bildung und je nach Eskalationsgrad die zu ergreifenden Maßnahmen festlegen.

Der Reaktionsstufenplan

Dabei sollen sich die Schulen an einen bestimmten Plan halten, der von der Senatorin an die Schulen verteilt wird. In den einzelnen Stufen des Reaktionsstufenplanes wird unter Beachtung der "Verhältnismäßigkeit zwischen dem Recht auf Bildung und dem Schutz der Gesundheit" festgelegt, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden können, um die Ausbreitung des Virus unter den Schülerïnnen und Lehrkräften zu stoppen. Ziel der Maßnahmen ist es, die komplette Schließung einer Schule möglichst zu vermeiden und jederzeit das mögliche Maximum an Präsenzunterricht anzubieten.

Sobald ein Viertel aller Schülerïnnen einer Quarantäneanordnung unterliegen oder mit dem vorhandenen unterrichtenden Personal der Regelbetrieb nicht uneingeschränkt aufrechterhalten werden kann, starten die folgenden Maßnahmen, differenziert nach Schuljahrgängen und unter Berücksichtigung der konkreten personellen, sächlichen und organisatorischen Bedingungen der Schule. Sobald der Schwellenwert überschritten wird, informiert die Schulleitung die zuständige Schulaufsicht und legt im Benehmen mit dieser fest, welche schulorganisatorischen Maßnahmen festgelegt werden müssen.

Der eingeschränkte Regelbetrieb erfolgt dann zunächst für zehn Schultage, anschließend wird eine Neubewertung der Situation vorgenommen. Grundlage für alle Entscheidungen ist das 4-Säulen-Modell, nach dem Präsenzunterricht, Distanzunterricht, Förderung und Betreuung jederzeit gewährleistet sein sollen.

Dabei sollen folgende Kriterien berücksichtigt werden:

die fachliche Umsetzbarkeit von Distanzunterricht

die Angemessenheit des Distanzunterrichts in den unterschiedlichen Jahrgängen und Fächern (Prüfungsrelevanz)

Lernmöglichkeiten der einzelnen Schülerïnnen beziehungsweise der Lerngruppe bei Distanzunterricht

Technische Ausstattung der Schülerïnnen

Abschluss- bzw. Übergangsrelevanz des Jahrgangs

besondere Förderbedarfe

räumliche Möglichkeiten der Schule

Betreuung in den Jahrgängen Klasse 1-6

kompensatorische Maßnahmen

Kenntnisse im digitalen Lernen

Einführung in der Handhabung, Grundkenntnisse von its learning

Möglichketen der Bildung von Schülergruppen

digitale Kompetenz der Lehrkräfte

Zugang zu unterstützenden Lernprogrammen oder Lehrwerken

Rhythmisierung des Halbgruppenmodells

