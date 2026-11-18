× Erweitern © Johan Cryuff Foundation Cryuff Court Tim Borowski Zusammen mit dem ehemaligen Werder-Profi Tim Borowski und mehr als 100 Kindern wurde der Platz Anfang November 2026 eingeweiht

Auf der Bezirkssportanlage Schevemoor im Stadtteil Osterholz, der Heimat des OT Tenever, ist ein offener Treffpunkt für sportbegeisterte Kinder entstanden. Der kleine, aber feine Fußballplatz bietet Kindern und Jugendliche aus dem Stadtteil einen sicheren Raum zum Bewegen, Toben und Entdecken sportlicher Fähigkeiten.

Hier kann jedes Kind – egal ob mit oder ohne Vereinszugehörigkeit – einfach Fußballschuhe anziehen und loslegen. Der Court ist barrierefrei und mit kleinen Toren, rutschfestem Kunstrasen und kindgerechten Markierungen gestaltet, sodass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen jederzeit mitspielen können.

Der Platz trägt den Namen des ehemaligen Werder‑Bremen‑Stürmers Tim Borowski, der für sein Engagement für den Jugendsport bekannt ist. Auf dem rund 600 Quadratmeter großen Kleinspielfeld übernimmt der Bremer Fußball‑Verband (BFV) die regelmäßige Organisation von Trainings, Turnieren und freien Spielzeiten. Zwei‑ bis dreimal pro Woche finden Angebote für Mädchen‑ und Frauenfußball, Inklusionstrainings sowie offene Spielstunden statt. Lokale Trainer:innen werden speziell geschult, um die Aktivitäten kindgerecht zu leiten, neue Zielgruppen für den Fußball zu begeistern, Berührungsängste abzubauen und Brücken zu den Vereinen zu schlagen.

Hinter der Idee steht Johan Cruyff, eine niederländische Fußballlegende, der 1997 seine Stiftung mit dem Ziel gründete, Sport als verbindendes Element für Kinder weltweit zu nutzen. Die Cruyff Courts sind mittlerweile in über 20 Ländern zu finden und stehen für sichere, gut ausgestattete Spielflächen, die unabhängig von sozialer Herkunft oder körperlichen Voraussetzungen allen Kindern offenstehen. Der Bremer Court ist damit Teil eines globalen Netzwerks, das jährlich tausende Kinder in Bewegung bringt.

Was ihr hier machen könnt:

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