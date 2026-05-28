Schachmatt für die Konkurrenz

× Erweitern © Mareike Leppin Schachmeisterschaften, Grundschule am Pulverberg, Walle Noah Etienne Hesterberg, Tammo Mettenbrink, Mattis Leppin, Noah Stulgies und Jari Wahlhäuser (v.l.) sind neue Deutsche Meister im Schulschach

Konzentration, Köpfchen und ganz starke Nerven: Die Schüler:innen der Grundschule am Pulverberg haben bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften vom 17. bis zum 20. Mai 2026 erneut bewiesen, dass sie zu den besten jungen Denksport-Talenten Deutschlands gehören. Im Sauerland holte sich das Team der Wettkampfklasse G souverän den Deutschen Meistertitel – und ließ dabei 47 andere Grundschulen hinter sich.

Besonders beeindruckend: Die jungen Schachprofis gaben im gesamten Turnier nur einen einzigen Mannschaftspunkt ab. Noah Etienne Hesterberg, Tammo Mettenbrink, Mattis Leppin, Noah Stulgies und Jari Wahlhäuser spielten sich mit einem starken Start-Ziel-Sieg direkt aufs oberste Treppchen.

Doch damit nicht genug: Auch die jüngeren Schachtalente der Wettkampfklasse G1/2 sorgten für Begeisterung und holten einen starken zweiten Platz auf Bundesebene. Und das, obwohl viele von ihnen erst seit kurzer Zeit Schach spielen.

Der Erfolg zeigt, wie viel in kluger Förderung steckt: An der Grundschule am Pulverberg gehört Schach ganz selbstverständlich zum Schulalltag – mit AGs, täglichem Spielangebot und gezieltem Training. Dass dabei nicht nur Konzentration und Strategie wachsen, sondern auch Teamgeist und Selbstvertrauen, beweisen diese jungen Denksport-Champions eindrucksvoll.

Herzlichen Glückwunsch an die jungen "Großmeister"!