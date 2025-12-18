Ein Handy zu Weihnachten – mit fairen Absprachen

× Erweitern © Canva Weihnachten, Familie, Geschenke

Ein eigenes Smartphone unterm Weihnachtsbaum ist für viele Kinder ein ganz besonderes Geschenk. Gleichzeitig beginnt damit ein neuer Abschnitt, in dem Vertrauen, Verantwortung und Sicherheit eine wichtige Rolle spielen.

Damit der Start gut gelingt, helfen klare und gemeinsam vereinbarte Regeln. Sie geben Eltern und Kindern Orientierung, schaffen Sicherheit und sorgen dafür, dass das Handy für alle eine gute Erfahrung wird.

Deshalb stellen wir euch hier zwei altersgerechte Handyverträge zum Download zur Verfügung, die ihr am besten direkt mit dem Geschenk zusammen überreicht und gemeinsam besprecht.

Handyvertrag für Kinder

In einfacher, freundlicher Sprache formuliert, liegt der Fokus auf Verständnis, Sicherheit und Begleitung durch die Eltern.

Hier einfach downloaden und ausdrucken: Mein erster Handyvertrag.

Handyvertrag für Jugendliche

Etwas ausführlicher und verbindlicher, stärkt diese Vereinbarung die Eigenverantwortung, Mitbestimmung und einen bewussten Umgang mit digitalen Medien.

Hier einfach downloaden und ausdrucken: Eltern-Kind-Handyvertrag.

Beide Verträge sind als Grundlage für Eltern und Kinder bzw. Jugendliche gedacht und können von euch angepasst werden. Wichtig ist nicht die Strenge der Regeln, sondern das Gespräch darüber – und das Vertrauen, das dabei entsteht.

So wird das Handy zum Geschenk, das nicht nur Freude macht, sondern auch Verantwortung wachsen lässt.