So findet man den passenden Buggy

Sobald ein Kind sitzen kann, wird ein Buggy zur praktischen Lösung: Er ist deutlich handlicher als ein klassischer Kinderwagen. Im Alltag begleitet er viele Familien beim Einkaufen, auf Reisen oder bei Ausflügen. Damit das Modell wirklich alltagstauglich ist, sollte es einfach zu bedienen sein und zuverlässig funktionieren. Vor dem Kauf empfiehlt sich ein kurzer Test im Geschäft. Dabei lässt sich prüfen, wie gut der Buggy mit Bordsteinkanten, engen Wegen oder Kopfsteinpflaster zurechtkommt.

Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit im Blick behalten

Ein alltagstauglicher Buggy erfüllt grundlegende Sicherheitsstandards. Dazu gehören ein 5-Punkt-Gurt, stabile Bremsen und eine sichere Verriegelung aller klappbaren Teile. Gleichzeitig sollte das Kind bequem sitzen können. Eine verstellbare Rückenlehne ermöglicht kurze Ruhepausen unterwegs. Auch für die schiebende Person zählt der Komfort: Eine passende Schiebehöhe und ein Modell, das sich unkompliziert zusammenklappen und verstauen lässt, machen vieles leichter.

Verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke

Leichte und kompakte Modelle eignen sich besonders für den Stadtverkehr. Sie lassen sich mit einer Hand zusammenklappen und nehmen wenig Platz im Flur oder Kofferraum ein. Für unebene Wege braucht man dagegen einen Buggy mit größeren Rädern, robuster Federung und stabilem Rahmen. Wer viel reist und oft im Familienurlaub ist, greift am besten zu einem besonders leichten Modell mit kleinem Faltmaß. Bei Händlern wie Babypark gibt es Buggys in unterschiedlichen Varianten. SO kann man zwischen verschiedenen Farben, Größen und Marken wählen, nach verstellbaren Rückenlehnen oder umkehrbarem Sitz filtern und auch Modelle, die von Geburt an geeignet sind, sind mit dabei.

Diese Merkmale helfen bei der Entscheidung

Ein paar Merkmale können bei der Entscheidung für oder gegen einen Buggy helfen.

Das Modell sollte leicht und gleichzeitig stabil gebaut sein.

Der Faltmechanismus muss einfach zu bedienen und zuverlässig verriegelbar sein.

Eine verstellbare Rückenlehne sorgt für mehr Komfort beim Sitzen oder Ausruhen.

Die Bremse muss gut erreichbar sein und sicher halten.

Ein gepolsterter Gurt schützt und fixiert das Kind zuverlässig.

Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit.

Abwaschbare Materialien und waschbare Bezüge erleichtern die Reinigung.

Die Schiebehöhe sollte zur Körpergröße passen, ausreichend Beinfreiheit ist ebenfalls wichtig.

Zubehör wie Sonnenverdeck, Regenschutz oder Insektenschutz erweitert den Einsatzbereich.

Es ist sinnvoll, vorab zu prüfen, ob Ersatzteile verfügbar sind.

Auch sinnvoll kann es sein, auf ein Kombi-Modell zu setzen, also Buggys oder Kinderwagen mit integrierter Autositz-/Kindersitz-Funktion.

Pflege verlängert die Nutzungsdauer

Wer seinen Buggy regelmäßig pflegt, kann ihn deutlich länger nutzen. Räder und Achsen sollten frei von Schmutz gehalten werden, damit sie ruhig und leicht laufen. Bezüge lassen sich meist gemäß Herstellerangabe in der Maschine waschen. Reißverschlüsse sollte man dabei schließen. Bewegliche Teile funktionieren besser, wenn sie gelegentlich mit geeignetem Schmiermittel behandelt werden. Der Buggy sollte trocken gelagert werden, damit keine Roststellen entstehen. Modelle mit austauschbaren Einzelteilen sind besonders langlebig.

Was bei gebrauchten Buggys wichtig ist

Ein gebrauchter Buggy kann eine gute Alternative sein, vor allem aus Kostengründen. Vor dem Kauf sollte man jedoch genau hinschauen. Das Gestell muss stabil wirken, die Reifen rund laufen und die Sicherheitsfunktionen zuverlässig arbeiten. Risse, lose Schrauben oder beschädigte Gurte sind ein Ausschlusskriterium. Bedienungsanleitungen sind bei vielen Herstellern online erhältlich. Bei Unsicherheit hilft ein kurzer Belastungstest mit Gewicht im Sitz.

Zuverlässige Informationsquellen nutzen

Technische Angaben liefern eine gute erste Orientierung. Darüber hinaus lohnt es sich, Testberichte zu lesen, sich mit anderen Familien auszutauschen und Sicherheitshinweise von unabhängigen Stellen zu beachten. Verlässliche Quellen sind unter anderem die Stiftung Warentest, der ADAC oder seriöse Elternratgeber mit Fokus auf Alltagstauglichkeit.