Spiel, Spaß und Nachbarschaft – Bremen wird bunt!

× Erweitern © AdobeStock/dizfoto Straßenfest, Nachbarschaft, Spielstraße

Unter dem Motto „Nachbarschaft feiern. Vielfalt erleben.“ lädt der 9. Tag der Nachbarschaft am 29. Mai 2026 deutschlandweit dazu ein, die Menschen vor der eigenen Haustür kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und das Miteinander zu stärken. Auch in Bremen soll dieser Tag zu einem besonderen Erlebnis werden – dafür sind eure Kreativität und Engagement gefragt!

So wird es in Hemelingen ein Nachbarschaftsfest mit Müllsammel-Spaziergang und Begegnungen unter Nachbar:innen geben. In Osterholz-Tenever lädt das Mütterzentrum zu einem offenen Treffen ein. Zwei schöne Initiativen – doch Bremen kann noch viel mehr zeigen!

Die nebenan.de Stiftung, die den Tag der Nachbarschaft deutschlandweit koordiniert, ruft alle Bürger:innen, Initiativen, Vereine, Schulen, Kitas und lokalen Gewerbetreibenden auf, eigene Aktionen anzumelden. Besonders Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, mitzumachen – jede Idee bereichert die Nachbarschaft, und gerade Kinder helfen spielerisch beim Kennenlernen neuer Nachbar:innen.

Wie ihr aktiv werden könnt

Ein Straßenpicknick oder gemeinsames Kuchenbacken im Hof, bei dem Kinder kleine Spiele oder Lieder präsentieren.

Eine Spielzeug-Tauschbörse oder ein kreativer Bastelworkshop im Garten oder im Gemeinschaftsraum.

Kinderolympiade oder Bewegungs-Parcours für alle Altersgruppen im Park oder auf dem Spielplatz.

Ein gemeinsamer Spaziergang mit Müllsammeln, bei dem Kinder spielerisch lernen, die Umwelt zu schützen.

Kleine Nachbarschafts-Challenges, wie ein Quiz zu Lieblingsorten im Viertel oder eine kreative Straßenmal-Aktion.

Eine Spielstraße mit Kuchenbuffet und Livemusik...

Jede Aktion, egal ob groß oder klein, kann auf der Webseite des Aktionstages eingetragen werden. So entsteht ein buntes, lebendiges Bild der Bremer Nachbarschaften, und Familien erleben gemeinsam, wie wertvoll Zusammenhalt und Nachbarschaft sind.

Zeigt gemeinsam, wie vielfältig, lebendig und kinderfreundlich Bremen ist!