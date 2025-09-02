Macht Weihnachtswunder möglich

× Erweitern © Canva Aktion Weihnachtswunder, Kinderhilfswerk

Nach dem großen Erfolg 2024, bei dem mehr als 175.000 Euro gesammelt wurden, kehrt das Weihnachtswunder zurück: Bei der Aktion von Radio Bremen und dem Deutschen Kinderhilfswerk werden Spenden gesammelt und damit Projekte finanziert, die Kinder in der Region unterstützen. 2024 konnten insgesamt 14 Projekte für benachteiligte Kinder im Sendegebiet von Radio Bremen gefördert werden.

Bewerbt euch für eine Förderung:

Für eine Unterstützung können sich Projekte bewerben, die armutsbetroffenen Kindern zugutekommen und einen der folgenden Schwerpunkte haben: gesunde Ernährung, Bildung, Erholung, politische Beteiligung, Kultur, Medienkompetenz oder Spiel und Bewegung. Gesucht sind gemeinnützige Vereine, operative Stiftungen, gemeinnützige Gesellschaften sowie private Initiativen aus dem Sendegebiet von Radio Bremen, die vor Ort wirken und nachhaltige Projekte für benachteiligte Kinder realisieren: von der kostenlosen Hausaufgabenhilfe und warmen Mittagessen bis zu Sportangeboten.

Dank der Förderung aus der Aktion Weihnachtswunder können wir Projekte nun über mehrere Jahre planen,

freut sich Marek Kepinski, Pädagogische Leitung des Jugendtreffs Blockdiek, wo dank der Spenden aus der Aktion Weihnachtswunder unter anderem ein neues Sportangebot für benachteiligte Kinder geschaffen werden konnte. Der Verein Sonnenblume e.V., der in Bremerhaven eine Kinderwohnung betreibt, in der benachteiligte Kinder ein warmes Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben erhalten, hat eine Förderung erhalten, mit der kostenfrei Schulranzen an benachteiligte Kinder verteilt werden konnten. Weitere geförderte Projekte werden hier vorgestellt.

Bewerbungen für die Projektförderung sind unter diesem Link möglich.

Für jeden Wunsch eine Spende!

Zur Aktion Weihnachtswunder ziehen die Morgenteams von Bremen Eins und Bremen Vier vom 2. bis 5. Dezember 2025 um in ein gläsernes Studio auf dem Bremer Weihnachtsmarkt und erfüllen die Musikwünsche der Hörer:innen. Mit jedem Musikwunsch ist eine Spende an das Deutsche Kinderhilfswerk verbunden, die für Projekte im Sendegebiet eingesetzt wird.

Weitere Infos zur Aktion Weihnachtswunder gibt es hier.