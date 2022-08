Verhexte Nacht für Kinder

× Erweitern © Canva Zauberstab, Kind

Lust auf eine Übernachtungsparty mit vielen Freund:innen? Dann lasst euch diesen Termin nicht entgehen: Bei der deutschlandweiten Kinderradionnacht übernehmen Profis die Planung und das Programm für eine märchenhafte Party!

In einer besonderen Novembernacht in jedem Jahr wird das Kinderzimmer zum Zeltlager. Anstelle des Lagerfeuers versammeln sich Kinder im ganzen Land von 20:05 bis 1 Uhr um das Radio herum zur Übernachtungsparty und lauschen spannenden Geschichten. Beim Mitmachhörspiel werden alle aktiv, lüften Geheimnisse oder tanzen zu den Hits - im Radio und im Internet. Am 25. November 2022 wird es unter dem Motto "Frisch verhext" geradezu märchenhaft!

Wie in den Jahren zuvor findet die bundesweite Hörparty entweder zuhause, in der Familie und mit den Freund:innen, im Verein, in der Kita oder in der Schule statt. Am besten lädt man ein paar Kinder zum Übernachten ein und stellt sein Rahmenprogramm mit den zahlreichen Ideen vom Radiosender auf die Beine. Zu passend zum Thema ausgesuchten, neuen Kinderhörspielen, Lesungen, Reportagen und lustigen Geschichten machen dann alle Kinder gemeinsam in der Gruppe die Nacht zum Tag.

Auf der Internetseite der Kinderradionacht gibt es Deko- und Verkleidungstipps, Geheimrezepte, Rätsel, Spiele und vieles mehr für eine märchenhafte Party und etwas zu gewinnen: Wer sich einen tollen Zauberspruch ausdenkt, kann hier beim Wettbewerb mitmachen!

Damit die Kinderradionacht am 25. November 2022 unter dem Motto „Frisch verhext!” auch wirklich märchenhaft wird, könnt ihr euch jetzt schon anmelden und alles zugeschickt bekommen, was es für eine echte Party braucht:

Hier geht's zur Anmeldung!