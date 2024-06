Auf die Rutschen, fertig, los!

× Erweitern © Canva Rutsche, Spielplatz

Rasante Abfahrten sind bei dieser Projektidee für eure Ferien garantiert: In eurem Stadtteil gibt es viele Spielplätze. Macht euch eine Liste der genauen Adressen und einen Plan, wann ihr welchem Spielplatz einen Besuch abstatten könnt.

Wie viele schafft ihr an einem Tag? Erweitert eure Liste zu einer Tabelle, auf der ihr die Ergebnisse eure Testläufe eintragen könnt. Außerdem die besonderen Eigenschaften der Rutschen und die Länge. Mit einem Maßband und einer Stoppuhr geht’s los: Alle Kinder rutschen nacheinander, eine erwachsene Begleitung stoppt jeweils die Zeit, der Mittelwert wird in eurer Tabelle eingetragen, und weiter geht’s zum nächsten Spielplatz. Am Ende wird die schnellste Rutsche ermittelt und mit einem kleinen Fest mit Picknick und allen Freund:innen gefeiert.