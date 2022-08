Back to School mit dem Disney Channel

× Erweitern © 2020 TAP Gus, der klitzekleine Ritter, erlebt mit seinen Freunden Abenteuer im Königreich Karamell

Im September heißt es Bleistifte anspitzen und „Back to School“ mit jeder Menge Serien-Spaß im Disney Channel – unter anderem mit der brandneuen und actionreichen Animationsserie „Wikinger-Schule“, einer neuen Staffel der einzigartigen Erfolgsserie „Die Beni Challenge“ oder auch mit neuen Folgen der Vorschul-Serie „Gus – Der klitzekleine Ritter“. Turbulent, witzig und herzerwärmend – hier ist für alle großen und kleinen Schülerinnen und Schüler das Passende dabei!

Früh am Morgen wartet kunterbunter Vorschul-Spaß im Münchner Sender auf alle kleinen Disney Fans, die noch von ihrer großen Einschulung träumen. Mit „Micky Maus: Spielhaus“ schlägt ab dem 5. September 2022 jedes Kinderherz höher, denn was ist schöner als mit Micky, Minnie, Donald, Goofy und Co. sowie ganz viel Magie in den Tag zu starten? Ab dem 19. September heißt es dann wieder „junge Ritter aufgepasst!“, wenn Gus auf seinem elektrischen Pony und mit seinem Laserschwert in der Hand große Abenteuer bestreitet! In den neuen Folgen von „Gus – Der klitzekleine Ritter“ erlebt der kleine Königssohn gemeinsam mit seinen Freunden so einiges im Königreich Karamell – von verzauberten Speeren und verspielten Kobold-Mädchen bis hin zu wilden Nashornbiestern, die es zu zähmen gilt. Außerdem gibt es ab dem 5. September neue, spuktastische Geschichten von „Vampirina“, dem beliebtesten Vampir-Mädchen in ganz Pennsylvania. Zusammen mit ihren Freunden erlebt sie wieder allerlei Aufregung zwischen Spuk-Pension und Menschenschule.

× Erweitern © Disney Channel Ylva, Erik und Arni stellen sich den Herausforderungen der „Wikinger-Schule“

Als Kontrast-Programm zum normalen Schulalltag bietet der Disney Channel Zuschauern und Zuschauerinnen nachmittags ab dem 5. September einen Einblick in die mystische Welt der sagenumwobenen Wikinger und deren knallharter Elite-Akademie: Die „Wikinger-Schule“! In der brandneuen Animationsserie stehen für die jungen Nachwuchs-Wikingern Ylva, Erik und Arni nämlich Unterrichtsfächer wie Diplomatie oder sogar ein Bootsrennen auf dem eigenwilligen Stundenplan. Hier gilt es, so einigen Schul-Herausforderungen, den anspruchsvollen Lehrern der Wikinger-Schule und sogar Monstern zu trotzen. Doch mit dem Wikinger-Herz am rechten Fleck, viel Mut und wahrer Freundschaft sind die Wikinger-Schüler bestens ausgerüstet, um zu tapferen Anführern ausgebildet zu werden.

× Erweitern © Disney Channel In der neuen Staffel von „Die Beni Challenge“ steht Beni vor spannenden Aufgaben

Frischgebackene Schülerinnen und Schüler, aber auch ältere Schulhof-Hasen, können sich nach den (natürlich erledigten) Hausaufgaben mit der stets optimistischen Molly McGee und ihrem grantigen Geisterfreund Scratch von einem langen Schultag erholen. Ab dem 26. September stellt das ungleiche Duo in „Der Geist und Molly McGee“ Mollys neues Zuhause ganz schön auf den Kopf – und entwickelt dabei eine ganz besondere Freundschaft. Und auch am Wochenende versorgt der Münchner Sender alle Zuschauer:innen mit actionreicher Unterhaltung: Allround-Talent Benedikt „Beni“ Weber beweist ab dem 10. September auch in der inzwischen sechsten Staffel der spannenden und humorvollen Disney Channel Eigenproduktion „Die Beni Challenge“, dass ihm keine Herausforderung zu groß ist! Mutig wie eh und je wagt sich Beni in der neuen Staffel auch an scheinbar unlösbare Aufgaben. Hier gilt: Einschalten und Mitfiebern, wenn Beni sich als mutiger Stuntman, edler Reiter, oder als neugieriger UFO-Forscher ausprobiert. Ob Beni den neuen Challenges auch wirklich gewachsen ist?

Sendezeiten

Wikinger-Schule

Ab Mo., 05.09.2022, montags bis freitags, um 16.20 Uhr Die Wikinger-Schule hat die Besten der Besten zu zukünftigen Anführern ausgebildet. Die Teenager Ylva, Erik und Arni sind drei Freunde, die die Wikingerschule zusammengebracht hat. Ihre Chancen, Wikinger zu werden, scheinen gering. Ihr Außenseiterstatus schweißt sie zusammen, und ihre Freundschaft wird nur noch stärker, je mehr sie sich den anstehenden Herausforderungen stellen. Unsere drei Helden werden zeigen, wie das wahre Herz und die Seele eines Wikingers aussehen. Sie werden uns zeigen, dass Tapferkeit nicht einfach, aber notwendig, dass Loyalität wichtig ist, aber Ehrlichkeit noch wichtiger, und dass Freundschaft der Klebstoff ist, der uns durchs Leben bringt.

Die Beni Challenge

Ab Sa., 10.09.2022, samstags, um 09.55 Uhr Was in dieser Show passiert, bestimmt ihr! Benedikt Weber ist zurück um sich wieder den scheinbar unlösbaren Aufgaben seiner Zuschauer zu stellen. Schaffst du es, einen Alien zu treffen? Oder Stuntman zu werden? Natürlich nicht! Oder etwa doch? Nach dem Motto „geht nicht, gibt’s nicht!“ stellt sich Beni jeder noch so haarsträubenden Challenge. Angekündigt werden die Aufgaben immer von der künstlichen Intelligenz SILLY, die Benedikts Leistungen am Ende neutral und unbestechlich bewertet. Wird es ihm gelingen, das Unmögliche möglich zu machen oder blüht Beni am Ende gar eine Strafaufgabe?

Gus – Der klitzekleine Ritter

Ab Mo., 19.09.2022, montags bis freitags, um 06.15 Uhr Der kleine Königssohn Gus möchte der größte Ritter im ganzen Königreich Karamell werden. Es gibt nur ein Problem: Gus ist, nun ja, noch ziemlich klein, gerade mal drei Äpfel hoch, um genau zu sein. Lass dich von seiner Größe jedoch nicht täuschen, denn er hat schließlich ein wahrhaft großes Herz! Auf seinem elektrischen Pony und mit dem Laserschwert in der Hand bestreitet Gus seine Abenteuer. Damit beweist er ein für alle Mal, dass man mit Mut jedes Hindernis überwinden kann und dass es keinen größeren Ritter gibt als Gus, den klitzekleinen Ritter.