Einfach abholen: Spiele und Bastelsachen

Mit kostenlosen Bastelmaterialien und einem Gratis-Spieleverleih bringt das Blumenthaler Projekt Nunatak Abwechslung und Farbe in die Corona-Zeit.

Traum-Raum: Erst basteln, dann ausstellen

So lange der "Kultur.Ideen.Raum" geschlossen bleiben muss, versorgt das Team kleine und große Blumenthaler:innen weiter mit Unterhaltung und Spielspaß. In Kooperation mit dem Quartiersmanagement Blumenthal und der KiTa Wasserturm soll am 15. März 2020 eine Ausstellung eröffnet werden, zu der alle Kinder eingeladen sind, eigene Werke beizusteuern: Unter dem Titel „Traum-Raum“ können sie ihren ganz persönlichen Phantasieort erfinden und als Miniatur in einem Karton gestalten. Ob Mäusezirkus oder Märchenhütte; ob geklebt, genäht, gerissen oder gefaltet; ob aus Papierschnipseln, Moos, Korken oder Stoffresten: Die Kinder sind aufgerufen, frei und kreativ zu basteln, wobei Hilfe natürlich erlaubt ist. Wer kein passendes Material findet, kann sich im Alten Rathaus etwas abholen. Die Abholung von Material und Abgabe der Werke ist bis zum 7.3.2021 immer Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr im Alten Rathaus Blumenthal in der Landrat-Christians-Str. 107 möglich. Die Ausstellung mit allen abgegebenen Werken findet dann vom 15.3. bis 30.4.21 im Schaufenster der Galerie »SuperMarcks« in der Mühlenstraße 40 statt.

Kostenloser Spieleverleih im Nunatak

Irgendwann sind alle Gesellschaftsspiele zuhause durchgespielt. Um Abwechslung an den Familienspieltisch zu bringen, können im Projekt-Café Nunatak in der Kapitän-Dallmann-Str. 2 in Blumenthal immer montags von 10 bis 12 und mittwochs von 15 bis 17 Uhr umsonst Spiele ausgeliehen werden. Gesellschaftsspiele aller Art warten auf ihren Einsatz, bis zu drei verschiedene Spiele können für maximal zwei Wochen ausgeliehen werden. Mehr Infos gibt es bei Johanna Boehme an nunatak@quartier-bremen.de.