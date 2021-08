In Bewegung mit Karten

× Erweitern © Gustavo Fring/Pexels Familie, Spaziergang, Bewegung

Kartenspiele kloppt man ja eigentlich zuhause am Tisch, und der körperlichen Gesundheit sind sie eher nicht zuträglich. Dieses ist anders: Es wird mit nach draußen genommen, zum Spaziergang im Park, auf den Spielplatz oder in den Garten und regt nicht nur den Geist, sondern besonders die Gelenke an!

Als Quartett oder Memory kann es ab zwei Kindern oder in Teams von etwa 6 bis 99 Jahren gespielt werden. Auf 32 Bewegungskarten finden sich jeweils vier Übungen aus den Kategorien Bewegungsspiele, Entspannung und Achtsamkeit, Rücken und Bauch, Kopf und Nacken, Beine und Füße, Arme und Schultern, Koordination und Balance sowie Dehnung. Alle Übungen sind für jedes Alter - vom Enkelkind bis zu den Großeltern - geeignet und machen so jeden Spaziergang zu einem großen Spaß, beim dem ganz sicher niemandem langweilig wird. Sämtliche Übungen lassen sich ohne Sportbekleidung und ohne Sportgeräte durchführen und sind gut für die Gesundheit.

Das Beste daran ist: Das Kartenspiel kommt kostenlos nach Hause! Gratis und versandkostenfrei wird es inklusive ausführlicher und leicht verständlicher Anleitung ganz einfach bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellt:

Zur kostenlosen Bestellung „Bewegungsspaß für zwischendurch“.