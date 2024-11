Mitspielen beim Schulrockfestival

Bevor am 11. März 2025 wieder Schulbands die Kesselhalle im Schlachthof zum Beben bringen und um Applaus, Ruhm und den "Preis der Bremer Schuloffensive" rocken, könnt ihr der Jury gehörig was auf die Ohren geben:

Bands aus Bremen, Bremerhaven und umzu, die sich für ein Set in der Kesselhalle qualifizieren und einen Aufnahmetag im professionellen Tonstudio mit gleichzeitiger Videoproduktion im Wert von 900 Euro gewinnen möchten, bewerben sich hier:

Bis zum 29. Januar 2025 haben Nachwuchsbands aus aus dem Bundesland Bremen und den angrenzenden Landkreisen Niedersachsens die Gelegenheit, sich für das renommierte Bremer Schulrockfestival zu bewerben. Eine unabhängige Jury wählt aus den Bewerbungen die fünf besten Bands aus, die sich dann mit einem 25-minütigen Konzert-Set in der Kesselhalle des Bremer Schlachthofs präsentieren und – unterstützt mit professioneller Ton- und Lichttechnik – die Kesselhalle vor 500 Zuschauenden rocken.

Das dreistündige Konzert wird auf Video mitgeschnitten und wie jedes Jahr live gestreamt über die Facebook- und Instagram-Seiten des Bremer Schulrockfestivals.

One, two, three, four!