Denn diese Biene, die ich meine...

Wer jetzt nicht anfängt zu summen, ist ohne Fernseher großgeworden. Die wahrscheinlich bekannteste Biene der Welt hat seit ihrer TV-Geburt im Jahr 1976 eine beachtliche Karriere gemacht: Von der Idee am Zeichenbrett über den TV- und Youtubestar bis zur Kinoheldin und Klimabotschafterin reichen die Erfolge, und sogar ganze Freizeitparks sind Maja und ihren Freunden von der Klatschmohnwiese gewidmet.

Auch wenn sie in ihren Geschichten immer ein freches Bienenkind bleibt, feiert die Figur am 9. September 2021 also ihren stolzen 45. Geburtstag - natürlich zusammen mit ihrer großen Fangemeinde. Dazu verrät sie auf ihrer Internetseite honigsüße Rezepte, sonnenschöne Bastelanleitungen und summsationelle Ideen von der Checkliste über die Einladung bis zur Dekoration einer bienenstarken Geburtstagsparty. Und das beste: Maja hat auch Geschenke für die Kinder! Neben Plüschbienen, Tonie-Boxen und hochwertigem Kindergeschirr lockt vor allem die Jahreskarte für einen Plopsa-Freizeitpark für die ganze Familie.

Hier können alle mit Biene Maja Geburtstag feiern - aber vorher am besten noch den Partytanz zusammen einstudieren: