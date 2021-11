Ganz großes Bilderbuch-Kino

× Erweitern Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt

Diese filmreife Weihnachtszeit dauert von November bis Februar! An fünf Sonntagen laufen im City 46 nicht nur die schönsten Bilderbuchverfilmungen im Familienprogramm - Kinder dürfen sie hinterher auch ganz genau unter der Lupe nehmen!

Damit kehrt nach langer Pause das Spiel- und Bastelangebot für Kinder ab 5 Jahren ins City 46 zurück. Dafür haben sich das Kino-Team und Studierende des Fachbereichs Erziehungs- und Bildungswissenschaften unter der Leitung von Dr. Magali Trautmann zusammengetan und ein auf den jeweiligen Film zugeschnittenes, kostenloses Begleitprogramm erarbeitet.

Dann darf im Kino immer im Anschluss an die Filmvorführung getobt und gerannt werden, es wird gebastelt und gespielt, während sich die Eltern zurücklehnen und entspannt Kaffee trinken – genau das Richtige für winterliche Sonntagnachmittage.

Den Anfang macht der Kinderbuch-Klassiker „Oh wie schön ist Panama“, in dem sich Janoschs Tiger und Bär auf die Suche nach dem Zuhause ihrer Träume machen. Weiter geht es mit „Die drei Räuber“, der Zeichentrickverfilmung des bekannten Kinderbuchs von Tomi Ungerer über das Waisenmädchen Tiffany. Passend zu den näher rückenden Feiertagen geht es weiter zu Pettersson und Findus, die in der Animations-Realfilm-Kombi „Das schönste Weihnachten überhaupt“ feiern wollen. Im neuen Jahr folgt dann ein Programm für die etwas Größeren: Zuerst tauchen Kinder ab etwa 8 Jahren in die fantastische Welt von „Wo die wilden Kerle wohnen“ ein. Ähnlich bildgewaltig findet die Reihe am ersten Februarwochenende ihren Abschluss mit „Zathura – ein Abenteuer im Weltraum“ über ein mysteriöses Brettspiel, das zwei Brüder mitsamt Elternhaus ins All katapultiert.

Die Filme beginnen jeweils um 15:00 Uhr im CITY46 mit altersgerechter Moderation. Das Spiel- und Bastelangebot findet im Anschluss statt.

Bilderbuchkino im City 46